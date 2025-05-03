Найдорожча ікра у світі — скільки коштує 1 кілограм і що в ній особливого

Канапки з ікрою. Фото: Pexels

Ікра як розкішний делікатес продається в більшості супермаркетів. Але продукт відрізняється за якістю, походженням і властивостями. Нашарування характерних ознак впливає на вартість ікри, яка може сягати вражаючого рівня. Постає питання, скільки коштує найдорожча ікра у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про найдорожчу ікру та чому вона стільки коштує.

Реклама

Читайте також:

Ікра за 20 000 доларів

Каспійське море, найбільше солоне озеро у світі, є основним місцем проживання білуги-альбіноса. Саме з цієї риби видобувають ікру "Алмас", кілограм якої коштує понад 20 000 доларів. Вона навіть потрапила у Книгу рекордів Гіннеса, що підтверджує ексклюзивність продукту.

@dzaslavsky This type of caviar is called ‘Almas’ which means diamond. This is quite literally the diamond of the sea making this one of the most rare types of caviar. @Marky’s #almas #caviar #osetra ♬ original sound - DANIELLE

Ікру отримують зі 100-річного осетра, хоча ці риби рідко доживають до такого поважного віку. "Алмас" характеризується такими зовнішніми та смаковими ознаками:

текстура дуже ніжна та крихка;

тверда консистенція;

перламутровий колір, прозорі ікринки;

вершковий, ніжний смак із виразним горіховим відтінком;

чутлива до умов навколишнього середовища.

Фахівці порталу Culture Caviar стверджують, що ікру "Алмас" не треба розжовувати. Звичайного натискання язиком на зерна вистачить, аби насичений смак поширився у роті. Споживачам рекомендують з’їсти продукт протягом 5 днів після відкриття банки.

Ціна дійсно вражає: за 1 кілограм ікри потрібно заплатити 20 885 доларів. В деяких елітних закладах вартість може доходити до захмарних 35 000 доларів.

Вартість ікри "Алмас". Фото: скриншот

Що впливає на вартість ікри

Ціна формується на основі багатьох факторів. Наприклад, виду осетрів, адже дефіцит білуги здатен перетворити продукт на товар лише для обраних. Плюс процес збору ікри є дуже трудомістким і вимагає залучення кваліфікованих майстрів. Необхідно дотримуватися суворих гігієнічних протоколів, що збільшує загальні виробничі витрати.

Звісно, в ціну входить якість та смаковий профіль ікри. Її оцінюють за розміром, відтінком, консистенцією. Процес дозрівання вимагає ретельного нагляду і може тривати багато місяців. Попит на ексклюзивну їжу зростає з кожним роком, тому не дивно, що інтерес споживачів прямо впливає на вартість.

Нагадаємо, перевезення продуктів через державний кордон вимагає наявності спеціального дозволу. Без документів можна провезти не більше 20 кг риби і не більше 125 г ікри осетрових.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчали лимони. В деяких супермаркетах ціна піднялася до 150 грн/кг, хоча в березні-квітні середній показник перебував на рівні 98 грн/кг.