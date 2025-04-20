Митний контроль у травні — що можуть вилучити в українців на кордоні

Працівник митниці перевіряє речі людей. Фото: УНІАН

Перетинаючи державний кордон, українці проходять митний контроль, під час якого інспектори оглядають ручну поклажу та багаж. Бажання взяти із собою улюблені продукти чи певні медикаменти з дому можуть викликати непорозуміння під час проходження митниці.

Про те, які продукти та предмети не можна брати з собою за кордон у травні 2025 року, перелічено на сайті Державної митної служби України.

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Які речі категорично не можна перевозити через кордон

Митники наголошують, що не можна перевозити через кордон зброю будь-якого типу, боєприпаси, вибухівку, отруйні речовини та газові балончики. Також під забороною:

рідкісні види рослин і тварин;

предмети мистецтва без дозволу;

побутова техніка у кількості понад одну одиницю;

матеріали, що пропагують насильство або расизм;

мінерали, що мають культурну чи історичну цінність;

пристрої з піратським програмним забезпеченням або порнографічним вмістом.

Обмеження на алкоголь та тютюн у 2025 році

Що стосується алкоголю та тютюну, їх дозволено перевозити лише у встановлених об’ємах: до 1 літра міцного алкоголю, до 2 літрів слабоалкогольних напоїв (міцністю до 22,3%), до 4 літрів вина (крім ігристого), а пива — не більше 16 літрів.

Також дозволено мати з собою не більше двох відкритих пачок сигарет або до 10 сигар. Рідини для електронних сигарет можна везти не більше 10 мл. Важливо також пам’ятати, що ці норми діють лише для осіб, які досягли 21-річного віку.

Кого можуть зупинити на митниці через продукти або ліки

Держмитслужба України нагадує, що серед предметів, які не можна перевозити через кордон, є не лише зброя чи отруйні речовини, а й звичні нам харчові продукти та ліки. Зокрема, заборонено ввозити сало, ковбаси, молочні продукти (в тому числі сир і молоко), а також свіже м’ясо.

Якщо ви перевозите рибу, її має бути не більше 20 кг, а ікри осетрових — не більше 125 г. Якщо кількість більша — необхідно мати спеціальний дозвіл.

Щодо медикаментів, особливо уважними потрібно бути з препаратами, що містять наркотичні або психотропні речовини. Їх не можна провозити без рецепта лікаря. Також під забороною сильнодійні ліки без медичного призначення та препарати у пляшках об’ємом понад 500 мл.

Перед поїздкою до країн ЄС рекомендується перевірити актуальний перелік заборонених медикаментів у відповідних офіційних джерелах.

Раніше ми писали, що іноземців, які порушують закони або міграційні правила країни перебування, можуть депортувати. Українці нерідко стикаються з висилкою з ЄС через проблеми з документами.

Також ми розповідали, що чоловіки призовного віку, які під час війни незаконно перетинають кордон, ризикують отримати штраф чи арешт. Це не стосується тих, хто має відстрочку — їм дозволено виїзд, але за умови дотримання правил і своєчасного повернення.