Таможенный контроль в мае — что могут изъять у украинцев на границе

Работник таможни проверяет вещи людей. Фото: УНИАН

Пересекая государственную границу, украинцы проходят таможенный контроль, во время которого инспекторы осматривают ручную кладь и багаж. Желание взять с собой любимые продукты или определенные медикаменты из дома могут вызвать недоразумения при прохождении таможни.

О том, какие продукты и предметы нельзя брать с собой за границу в мае 2025 года, перечислено на сайте Государственной таможенной службы Украины.

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Какие вещи категорически нельзя перевозить через границу

Таможенники отмечают, что нельзя перевозить через границу оружие любого типа, боеприпасы, взрывчатку, ядовитые вещества и газовые баллончики. Также под запретом:

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редкие виды растений и животных;

предметы искусства без разрешения;

бытовая техника в количестве более одной единицы;

материалы, пропагандирующие насилие или расизм;

минералы, имеющие культурную или историческую ценность;

устройства с пиратским программным обеспечением или порнографическим содержанием.

Ограничения на алкоголь и табак в 2025 году

Что касается алкоголя и табака, их разрешено перевозить только в установленных объемах: до 1 литра крепкого алкоголя, до 2 литров слабоалкогольных напитков (крепостью до 22,3%), до 4 литров вина (кроме игристого), а пива — не более 16 литров.

Также разрешено иметь с собой не более двух открытых пачек сигарет или до 10 сигар. Жидкости для электронных сигарет можно везти не более 10 мл. Важно также помнить, что эти нормы действуют только для лиц, достигших 21-летнего возраста.

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Кого могут остановить на таможне из-за продуктов или лекарств

Гостаможслужба Украины напоминает, что среди предметов, которые нельзя перевозить через границу, есть не только оружие или ядовитые вещества, но и привычные нам продукты питания и лекарства. В частности, запрещено ввозить сало, колбасы, молочные продукты (в том числе сыр и молоко), а также свежее мясо.

Если вы перевозите рыбу, ее должно быть не более 20 кг, а икры осетровых — не более 125 г. Если количество больше — необходимо иметь специальное разрешение.

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Относительно медикаментов, особенно внимательными нужно быть с препаратами, содержащими наркотические или психотропные вещества. Их нельзя провозить без рецепта врача. Также под запретом сильнодействующие лекарства без медицинского назначения и препараты в бутылках объемом более 500 мл.

Перед поездкой в страны ЕС рекомендуется проверить актуальный перечень запрещенных медикаментов в соответствующих официальных источниках.

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Ранее мы писали, что иностранцев, которые нарушают законы или миграционные правила страны пребывания, могут депортировать. Украинцы нередко сталкиваются с высылкой из ЕС из-за проблем с документами.

Также мы рассказывали, что мужчины призывного возраста, которые во время войны незаконно пересекают границу, рискуют получить штраф или арест. Это не касается тех, кто имеет отсрочку - им разрешен выезд, но при условии соблюдения правил и своевременного возвращения.

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