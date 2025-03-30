Митний контроль — що заборонено вивозити з України у квітні 2025 року

Перевірка багажу на кордоні. Фото: УНІАН

Плануючи подорож до іншої країни, українцям варто ознайомитись з митним законодавством нашої держави. Існує низка товарів і предметів, вивезення яких за кордон суворо заборонено. За деякі порушення українці можуть отримати попередження, але можливе і більш суворе покарання.

Про те, які товари заборонено вивозити з України у квітні 2025 року, зазначається на сайті Державної митної служби України.

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Державна митна служба забороняє транспортування за кордон таких категорій товарів:

цінних паперів, що втратили чинність;

радіоактивних та вибухонебезпечних матеріалів;

продукції, яка порушує права інтелектуальної власності;

наркотичних і психотропних речовин, а також сильнодіючих отруйних препаратів;

будь-якого виду військової зброї, боєприпасів та спорядження для армійських потреб;

предметів мистецтва та культурної спадщини, що мають історичну або наукову цінність (живопис, скульптури, антикварні вироби з порцеляни, скла, металу, дерева, каменю, предмети народних ремесел, книги, рукописи, старовинні монети, музичні інструменти, марки тощо).

Ці товари та предмети також не можна надсилати міжнародними поштовими відправленнями.

Що заборонено ввозити до інших країн

Окрім українських митних правил, варто враховувати обмеження, які діють у країні, до якої ви плануєте подорож. Наприклад, при перетині кордонів ЄС заборонено ввозити продукти тваринного походження, зокрема домашні м’ясні та молочні вироби.

Також під обмеження можуть потрапити рецептурні ліки та сильнодіючі медичні препарати. Щодо перевезення готівки, то без декларування дозволено мати при собі кошти, еквівалентні 10 000 євро.

Яке покарання загрожує порушникам митних норм

За порушення митних правил передбачено різні види відповідальності: від усного попередження до штрафних санкцій і конфіскації. Якщо ж незаконно перевозяться твори мистецтва чи історичні цінності, їх конфісковують та направляють на експертизу для оцінки їхньої культурної та матеріальної вартості.

Розмір штрафу залежить від характеру правопорушення. Наприклад, незаконне вивезення товарів із порушенням прав інтелектуальної власності може призвести до накладання штрафу в розмірі 17 тисяч гривень (1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) із вилученням товарів.

Раніше ми писали, що правила перетину кордону з ЄС зміняться. Українцям доведеться оформлювати спеціальний дозвіл і сплачувати 7 євро. Впровадження цієї вимоги знову відтермінували, хоча планували запустити ще навесні 2025 року.

Також ми розповідали, що, попри відсутність авіаперельотів в Україні, багато громадян у 2025 році подорожують літаками, спершу виїжджаючи до сусідніх країн потягом чи автобусом. Однак інколи пасажиру можуть відмовити у перевезенні чи навіть зняти з рейсу.