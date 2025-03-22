Платний в'їзд до ЄС для українців — коли запустять та скільки коштуватиме

Люди проходять паспортний контроль. Фото: УНІАН

Правила перетину кордону з країнами ЄС мають змінитись. Українцям потрібно буде отримати спеціальний дозвіл та сплатити 7 євро. Це правило повинні були запровадити уже цієї весни, але запуск системи в черговий раз перенесли.

Про те, коли ж українцям доведеться платити за в'їзд до країн Європейського союзу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Коли запрацює ETIAS для українців

Європейський Союз планує запустити систему авторизації в’їзду ETIAS не раніше кінця 2026 року. Ця система передбачає обов’язкове отримання спеціального дозволу для громадян країн, що не входять до складу ЄС, але мають право на безвізові поїздки до Шенгенської зони. Зокрема, це стосуватиметься:

українців;

британців;

американців.

Власникам такого дозволу буде дозволено короткострокове перебування на території ЄС. Після впровадження ETIAS працюватиме у тестовому режимі протягом перших 3-6 місяців. Тобто обов'язкове оформлення дозволу очікується не раніше 2027 року.

Щоб пройти авторизацію, потрібно буде подати онлайн-анкету, вказати свої персональні дані, відповісти на кілька запитань та сплатити внесок у розмірі 7 євро. Дозвіл діятиме протягом трьох років або до завершення терміну дії паспорта, до якого він буде прив’язаний.

Збір не стягуватиметься з дітей та осіб віком понад 70 років. Однак, навіть для них процедура подання заявки залишиться обов’язковою.

Чому перенесли запуск ETIAS

Реалізація ETIAS тісно пов’язана із впровадженням системи контролю в’їзду/виїзду EES. Без її функціонування ETIAS не зможе працювати.

Розгортання EES кілька разів відкладалося. За останніми планами, систему поступово впроваджуватимуть. На окремих пунктах пропуску її планують запустити вже у жовтні 2025 року.

Раніше ми писали, що Польща, як найближчий сусід України, прийняла велику кількість українських громадян, які змушені були залишити свою країну через війну. Ця країна також виступає ключовим транзитним маршрутом для тих українців, які планують дістатися до інших держав. Проте для перетину польського кордону може бути необхідно оформити страховий поліс.

Також ми розповідали, що люди з інвалідністю мають можливість користуватися соціальними пільгами та допомогою не лише на території України, а й у країнах ЄС. Зокрема, Німеччина, яка прийняла чимало українських переселенців з початку повномасштабного вторгнення, надає таким громадянам фінансову підтримку.