Квиток не врятує — чому українців можуть зняти з літака у 2025

Відмова у перельоті — чому українців можуть не пустити у літак
Наразі авіаперельоти в Україні не доступні, але багато наших співвітчизників у 2025 році продовжують користуватись цим видом транспорту. Для цього спершу потрібно дістатись до сусідньої країни потягом або автобусом, а уже там можна сісти на літак. Однак інколи цей маршрут може виявитись марним, адже людині можуть відмовити в перевезенні або навіть зняти з рейсу.
Про те, що заборонено брати з собою в літак та чому українців можуть зняти з рейсу у 2025 році, зазначається в правилах перевезень Ryanair.
Що не можна брати з собою у літак
Для забезпечення безпеки польотів авіакомпанії встановлюють суворі обмеження щодо того, що можна брати в літак. Серед основних заборон:
- зброя;
- корозійні речовини;
- вибухові матеріали;
- намагнічені матеріали;
- радіоактивні матеріали;
- стиснуті, скраплені гази;
- токсичні та отруйні речовини;
- окислювачі та органічні пероксиди;
- легкозаймисті рідини та тверді речовини.
Крім зазначених предметів, необхідно перевірити обмеження для перевезення заборонених матеріалів, встановлені країною, до якої ви летите.
Кого можуть зняти з літака у 2025 році
Авіакомпанії мають право відмовити у перевезенні пасажира або його багажу з кількох причин. Це може бути обумовлено вимогами законодавства або нормативними актами, а також загрозою безпеці, здоров'ю або комфорту інших пасажирів і членів екіпажу.
Люди, які порушували правила поведінки на попередніх рейсах або перебували під впливом алкоголю чи наркотичних речовин, також можуть бути зняті з рейсу. Крім того, відмовити в перевезенні можуть у разі відмови від проходження перевірки безпеки або якщо у людини недійсні документи.
Авіакомпанія може скасувати невикористану частину квитка і повернути кошти у разі відмови у перевезенні або висадки з літака. Водночас перевізник не несе відповідальності за втрати, збитки чи травми, які можуть виникнути через відмову у перевезенні.
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