Квиток не врятує — чому українців можуть зняти з літака у 2025

Чоловік в аеропорту. Фото: Pexels

Наразі авіаперельоти в Україні не доступні, але багато наших співвітчизників у 2025 році продовжують користуватись цим видом транспорту. Для цього спершу потрібно дістатись до сусідньої країни потягом або автобусом, а уже там можна сісти на літак. Однак інколи цей маршрут може виявитись марним, адже людині можуть відмовити в перевезенні або навіть зняти з рейсу.

Про те, що заборонено брати з собою в літак та чому українців можуть зняти з рейсу у 2025 році, зазначається в правилах перевезень Ryanair.

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Що не можна брати з собою у літак

Для забезпечення безпеки польотів авіакомпанії встановлюють суворі обмеження щодо того, що можна брати в літак. Серед основних заборон:

зброя;

корозійні речовини;

вибухові матеріали;

намагнічені матеріали;

радіоактивні матеріали;

стиснуті, скраплені гази;

токсичні та отруйні речовини;

окислювачі та органічні пероксиди;

легкозаймисті рідини та тверді речовини.

Крім зазначених предметів, необхідно перевірити обмеження для перевезення заборонених матеріалів, встановлені країною, до якої ви летите.

Кого можуть зняти з літака у 2025 році

Авіакомпанії мають право відмовити у перевезенні пасажира або його багажу з кількох причин. Це може бути обумовлено вимогами законодавства або нормативними актами, а також загрозою безпеці, здоров'ю або комфорту інших пасажирів і членів екіпажу.

Люди, які порушували правила поведінки на попередніх рейсах або перебували під впливом алкоголю чи наркотичних речовин, також можуть бути зняті з рейсу. Крім того, відмовити в перевезенні можуть у разі відмови від проходження перевірки безпеки або якщо у людини недійсні документи.

Авіакомпанія може скасувати невикористану частину квитка і повернути кошти у разі відмови у перевезенні або висадки з літака. Водночас перевізник не несе відповідальності за втрати, збитки чи травми, які можуть виникнути через відмову у перевезенні.

Раніше ми писали, що тисячі громадян України обирають для подорожей поїзди Укрзалізниці. Втім, не всі пасажири можуть розраховувати на комфортну поїздку, адже деяких з них можуть не допустити до посадки або навіть висадити вже після відправлення.

Також ми розповідали, що метро є зручним і популярним способом пересування, однак користування ним регулюється чіткими правилами. Відповідно до встановлених вимог, окремим групам осіб може бути відмовлено у проїзді.