Билет не спасет — почему украинцев могут снять с самолета в 2025 году

Мужчина в аэропорту. Фото: Pexels

Сейчас авиаперелеты в Украине не доступны, но многие наши соотечественники в 2025 году продолжают пользоваться этим видом транспорта. Для этого сначала нужно добраться до соседней страны поездом или автобусом, а уже там можно сесть на самолет. Однако иногда этот маршрут может оказаться бесполезным, ведь человеку могут отказать в перевозке или даже снять с рейса.

О том, что запрещено брать с собой в самолет и почему украинцев могут снять с рейса в 2025 году, отмечается в правилах перевозок Ryanair.

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Что нельзя брать с собой в самолет

Для обеспечения безопасности полетов авиакомпании устанавливают строгие ограничения относительно того, что можно брать в самолет. Среди основных запретов:

оружие;

коррозионные вещества;

взрывчатые материалы;

намагниченные материалы;

радиоактивные материалы;

сжатые, сжиженные газы;

токсичные и ядовитые вещества;

окислители и органические пероксиды;

легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества.

Кроме указанных предметов, необходимо проверить ограничения для перевозки запрещенных материалов, установленные страной, в которую вы летите.

Кого могут снять с самолета в 2025 году

Авиакомпании имеют право отказать в перевозке пассажира или его багажа по нескольким причинам. Это может быть обусловлено требованиями законодательства или нормативными актами, а также угрозой безопасности, здоровью или комфорту других пассажиров и членов экипажа.

Люди, которые нарушали правила поведения на предыдущих рейсах или находились под воздействием алкоголя или наркотических веществ, также могут быть сняты с рейса. Кроме того, отказать в перевозке могут в случае отказа от прохождения проверки безопасности или если у человека недействительные документы.

Авиакомпания может отменить неиспользованную часть билета и вернуть средства в случае отказа в перевозке или высадки из самолета. В то же время перевозчик не несет ответственности за потери, убытки или травмы, которые могут возникнуть из-за отказа в перевозке.

Ранее мы писали, что тысячи граждан Украины выбирают для путешествий поезда Укрзализныци. Впрочем, не все пассажиры могут рассчитывать на комфортную поездку, ведь некоторых из них могут не допустить к посадке или даже высадить уже после отправления.

Также мы рассказывали, что метро является удобным и популярным способом передвижения, однако пользование им регулируется четкими правилами. В соответствии с установленными требованиями, отдельным группам лиц может быть отказано в проезде.