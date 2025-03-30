Таможенный контроль — что запрещено вывозить из Украины в апреле 2025 года

Проверка багажа на границе. Фото: УНИАН

Планируя путешествие в другую страну, украинцам стоит ознакомиться с таможенным законодательством нашего государства. Существует ряд товаров и предметов, вывоз которых за границу строго запрещен. За некоторые нарушения украинцы могут получить предупреждение, но возможно и более суровое наказание.

О том, какие товары запрещено вывозить из Украины в апреле 2025 года, отмечается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

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Государственная таможенная служба запрещает транспортировку за границу таких категорий товаров:

ценных бумаг, утративших силу;

радиоактивных и взрывоопасных материалов;

продукции, которая нарушает права интеллектуальной собственности;

наркотических и психотропных веществ, а также сильнодействующих ядовитых препаратов;

любого вида военного оружия, боеприпасов и снаряжения для армейских нужд;

предметов искусства и культурного наследия, имеющих историческую или научную ценность (живопись, скульптуры, антикварные изделия из фарфора, стекла, металла, дерева, камня, предметы народных ремесел, книги, рукописи, старинные монеты, музыкальные инструменты, марки и т.д.).

Эти товары и предметы также нельзя отправлять международными почтовыми отправлениями.

Что запрещено ввозить в другие страны

Кроме украинских таможенных правил, следует учитывать ограничения, действующие в стране, в которую вы планируете путешествие. Например, при пересечении границ ЕС запрещено ввозить продукты животного происхождения, в частности домашние мясные и молочные изделия.

Также под ограничения могут попасть рецептурные лекарства и сильнодействующие медицинские препараты. Что касается перевозки наличных, то без декларирования разрешено иметь при себе средства, эквивалентные 10 000 евро.

Какое наказание грозит нарушителям таможенных норм

За нарушение таможенных правил предусмотрены различные виды ответственности: от устного предупреждения до штрафных санкций и конфискации. Если же незаконно перевозятся произведения искусства или исторические ценности, их конфискуют и направляют на экспертизу для оценки их культурной и материальной стоимости.

Размер штрафа зависит от характера правонарушения. Например, незаконный вывоз товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности может привести к наложению штрафа в размере 17 тысяч гривен (1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан) с изъятием товаров.

Ранее мы писали, что правила пересечения границы с ЕС изменятся. Украинцам придется оформлять специальное разрешение и платить 7 евро. Внедрение этого требования снова отсрочили, хотя планировали запустить еще весной 2025 года.

Также мы рассказывали, что несмотря на отсутствие авиаперелетов в Украине, многие граждане в 2025 году путешествуют самолетами, сначала выезжая в соседние страны поездом или автобусом. Однако иногда пассажиру могут отказать в перевозке или даже снять с рейса.