Самая дорогая икра в мире — сколько стоит 1 килограмм и что в ней особенного

Люксовый деликатес — какая икра самая дорогая и почему так ценна
Икра как роскошный деликатес продается в большинстве супермаркетов. Но продукт отличается по качеству, происхождению и свойствам. Наслоение характерных признаков влияет на стоимость икры, которая может достигать впечатляющего уровня. Возникает вопрос, сколько стоит самая дорогая икра в мире.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о самой дорогой икре и почему она столько стоит.
Икра за 20 000 долларов
Каспийское море, самое большое соленое озеро в мире, является основным местом обитания белуги-альбиноса. Именно из этой рыбы добывают икру "Алмас", килограмм которой стоит более 20 000 долларов. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, что подтверждает эксклюзивность продукта.
@dzaslavsky
Этот вид икры называется 'Almas', что означает бриллиант. Это в буквальном смысле бриллиант моря, что делает его одним из самых редких видов икры. @Marky's #almas #икра #osetra♬ оригинальный звук - DANIELLE
Икру получают из 100-летнего осетра, хотя эти рыбы редко доживают до такого почтенного возраста. "Алмас" характеризуется такими внешними и вкусовыми признаками:
- текстура очень нежная и хрупкая;
- твердая консистенция;
- перламутровый цвет, прозрачные икринки;
- сливочный, нежный вкус с выразительным ореховым оттенком;
- чувствительна к условиям окружающей среды.
Специалисты портала Culture Caviar утверждают, что икру "Алмас" не надо разжевывать. Обычного нажатия языком на зерна хватит, чтобы насыщенный вкус распространился во рту. Потребителям рекомендуют съесть продукт в течение 5 дней после открытия банки.
Цена действительно впечатляет: за 1 килограмм икры нужно заплатить 20 885 долларов. В некоторых элитных заведениях стоимость может доходить до заоблачных 35 000 долларов.
Что влияет на стоимость икры
Цена формируется на основе многих факторов. Например, вида осетров, ведь дефицит белуги способен превратить продукт в товар только для избранных. Плюс процесс сбора икры является очень трудоемким и требует привлечения квалифицированных мастеров. Необходимо соблюдать строгие гигиенические протоколы, что увеличивает общие производственные затраты.
Естественно, в цену входит качество и вкусовой профиль икры. Ее оценивают по размеру, оттенку, консистенции. Процесс созревания требует тщательного надзора и может длиться много месяцев. Спрос на эксклюзивную еду растет с каждым годом, поэтому неудивительно, что интерес потребителей прямо влияет на стоимость.
Напомним, перевозка продуктов через государственную границу требует наличия специального разрешения. Без документов можно провезти не более 20 кг рыбы и не более 125 г икры осетровых.
Также мы писали, что в Украине резко подорожали лимоны. В некоторых супермаркетах цена поднялась до 150 грн/кг, хотя в марте-апреле средний показатель находился на уровне 98 грн/кг.
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