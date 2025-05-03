Самая дорогая икра в мире — сколько стоит 1 килограмм и что в ней особенного

Бутерброды с икрой. Фото: Pexels

Икра как роскошный деликатес продается в большинстве супермаркетов. Но продукт отличается по качеству, происхождению и свойствам. Наслоение характерных признаков влияет на стоимость икры, которая может достигать впечатляющего уровня. Возникает вопрос, сколько стоит самая дорогая икра в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о самой дорогой икре и почему она столько стоит.

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Икра за 20 000 долларов

Каспийское море, самое большое соленое озеро в мире, является основным местом обитания белуги-альбиноса. Именно из этой рыбы добывают икру "Алмас", килограмм которой стоит более 20 000 долларов. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, что подтверждает эксклюзивность продукта.

Икру получают из 100-летнего осетра, хотя эти рыбы редко доживают до такого почтенного возраста. "Алмас" характеризуется такими внешними и вкусовыми признаками:

текстура очень нежная и хрупкая;

твердая консистенция;

перламутровый цвет, прозрачные икринки;

сливочный, нежный вкус с выразительным ореховым оттенком;

чувствительна к условиям окружающей среды.

Специалисты портала Culture Caviar утверждают, что икру "Алмас" не надо разжевывать. Обычного нажатия языком на зерна хватит, чтобы насыщенный вкус распространился во рту. Потребителям рекомендуют съесть продукт в течение 5 дней после открытия банки.

Цена действительно впечатляет: за 1 килограмм икры нужно заплатить 20 885 долларов. В некоторых элитных заведениях стоимость может доходить до заоблачных 35 000 долларов.

Стоимость икры "Алмас". Фото: скриншот

Что влияет на стоимость икры

Цена формируется на основе многих факторов. Например, вида осетров, ведь дефицит белуги способен превратить продукт в товар только для избранных. Плюс процесс сбора икры является очень трудоемким и требует привлечения квалифицированных мастеров. Необходимо соблюдать строгие гигиенические протоколы, что увеличивает общие производственные затраты.

Естественно, в цену входит качество и вкусовой профиль икры. Ее оценивают по размеру, оттенку, консистенции. Процесс созревания требует тщательного надзора и может длиться много месяцев. Спрос на эксклюзивную еду растет с каждым годом, поэтому неудивительно, что интерес потребителей прямо влияет на стоимость.

Напомним, перевозка продуктов через государственную границу требует наличия специального разрешения. Без документов можно провезти не более 20 кг рыбы и не более 125 г икры осетровых.

Также мы писали, что в Украине резко подорожали лимоны. В некоторых супермаркетах цена поднялась до 150 грн/кг, хотя в марте-апреле средний показатель находился на уровне 98 грн/кг.