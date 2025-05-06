Супермаркеты изменили цены на яйца — что происходит в АТБ, Сильпо и Варусе

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в Украине являются очень востребованным продуктом, следовательно потребителей интересует вопрос поднятия цен в супермаркетах. К середине апреля товар дорожал, учитывая приближение Пасхи и активизацию спроса. Впрочем, в начале мая 2025 года граждане наблюдали планомерное падение стоимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в популярных супермаркетах Украины.

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Стоимость яиц в мае 2025 года

Согласно Минфину, в апреле средняя цена за десяток куриных яиц составляла 73,80 грн. Последний весенний месяц начался с небольшого падения показателя — до 68 грн. Это означает, что сети супермаркетов снизили стоимость продукции, позволяя покупателям экономить. Изменилась цена как упакованных яиц, так и нефасованных.

Мы узнали, за сколько продают десяток в разных магазинах. Благодаря скидкам удается сохранить часть бюджета, особенно если речь о поштучных яйцах. По состоянию на 6 мая 2025 года имеем такую стоимость упаковки в супермаркетах:

Фора — от 56,99 грн;

АТБ — от 61,50 грн;

Варус — от 62,20 грн;

Новус — от 63,29 грн;

Сильпо — от 64,79 грн;

Метро — от 67,50 грн.

Стоимость яиц в Сильпо. Фото: скриншот

Отметим, в Варусе установили 50% скидки на упаковки яиц, срок годности которых истек 5 мая. Например, товар бренда "Від Доброї курки" категории С2 стоит всего 39,90 грн вместо 54,90 грн. Также действуют акционные предложения, благодаря которым удается экономить. За яйца первой категории можно заплатить 59,90 грн вместо 72,90 грн до 12 мая.

Скидки на яйца в Варусе. Фото: скриншот

Что касается нефасованных яиц, то за десяток нужно отдать меньше, чем в случае с упаковкой. В конце апреля в АТБ продукт продавали поштучно за 4,51 грн/шт., в Форе стоимость составляет 4,35 грн/шт., в Новусе — 4,79 грн/шт., в Варусе — 4,49 грн/шт. (до 7 мая — 3,59 грн/шт.). Получается, десяток яиц не стоит даже 50 грн, поэтому украинцы могут экономить

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине стартовал сезон клубники. В супермаркетах появились импортированные ягоды, на рынках иногда продают товар местного выращивания. Но цены на иностранную клубнику "кусаются", стоимость 1 килограмма достигла 250-300 грн.

Также мы писали, какая икра самая дорогая в мире. Люксовым деликатесом считают икру "Алмас", килограмм которой стоит более 20 000 долларов. Ее добывают из 100-летней белуги-альбиноса, продукт поражает перламутровым цветом и нежным вкусом с ореховым оттенком.