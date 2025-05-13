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Сало перетворилося на розкішний делікатес — що сталося з цінами

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Дата публікації: 13 травня 2025 17:12
Ціни на сало злетіли до рекордного рівня — що відбувається в супермаркетах у травні
Сало. Фото: УНІАН

У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі, за місяць споживчі ціни зросли на 0,7%. Ці показники суттєво відбилися на вартості затребуваних продуктів харчування. До прикладу, сало в деяких магазинах коштує кілька сотень гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на сало в українських супермаркетах.

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Вартість сала в Україні

Споживачам пропонують товар на різний смак і гаманець, вибір у супермаркетах немаленький. Наприклад, у Сільпо можна придбати свиняче сало, оброблене сіллю, часником і чорним перцем, всього за 149 грн/кг. Також в асортименті — сало "Крижок" і "Фермерське" за 249 грн/кг. Найдорожчий продукт обійдеться у 1 199 грн/кг.

Ми також перевірили, які цінники встановили в інших популярних мережах, і дізналися, де вигідніше купити сало:

  • Метро — від 124,09 до 242,88 грн/кг;
  • МегаМаркет — від 187,60 до 359,10 грн/кг;
  • Варус — від 209 до 639,90 грн/кг;
  • Новус — від 229 до 499 грн/кг.
Сало перетворилося на розкішний делікатес — що сталося з цінами - фото 1
Ціни на сало в Сільпо. Фото: скриншот

Відповідь на питання, чому дорожчають продукти харчування, давно відома українцям. Ціни залежать від багатьох факторів, зокрема підвищення собівартості сировини, збільшення витрат на логістику і пальне, девальвації національної валюти, неблагонадійної ситуації на світових ринках тощо.

Найдорожче сало в Україні

Назва говорить сама за себе. Продукт від полтавських виробників здатен здивувати гурманів, які шукають унікальні поєднання смаків. На вибір споживачів — сало з різними приправами:

  • копченою паприкою;
  • часником і кропом;
  • сумішшю перців;
  • сушеними томатами і базиліком;
  • медом і гірчицею;
  • в соусі теріякі.

"Найдорожче сало в Україні" продають у баночках вагою 310 г. Вартість становить 320 грн, отже за 1 кілограм потрібно заплатити приблизно 1000 грн. Запечене сало коштує дорожче — 350 грн за баночку, 1 160 грн за кілограм.

В мережі Інтернет можна знайти більш дорогі пропозицій. За 395 грн вдасться купити 300 г свинячого сала у вакуумній упаковці. Виходить, за 1 кілограм треба віддати 1 300 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця в Україні трохи подешевшали у травні 2025 року. Нефасований товар коштує менше в багатьох супермаркетах, хоча в першій половині квітня про низькі ціни споживачі могли тільки мріяти. Ми дізналися, де яйця продають дешевше.

Також ми писали, що відбувається з цінами на сезонні ягоди в Україні. Полуниця, малина та лохина коштують дуже дорого, що традиційно наприкінці весни. Влітку вартість може знизитися, але українців попередили про незначне здешевлення.

товари сало покупки супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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