Закуска з сала за копійки — ароматна, як домашня ковбаса

Свіже сало. Фото: smachnenke.com.ua

Із простого тонкого сала з ринку можна приготувати ароматну закуску, схожу на домашню ковбасу. Ідеально до хліба, з гірчицею чи хріном — економно, смачно і без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сало тонке — 700 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 2 ч. л.;

перець — 1 ч. л.;

приправа для шашлику — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

яйце сире — 1 шт.

Спосіб приготування

Нарізати сало тонкими смужками та викласти у миску. Натерти моркву на великій тертці, дрібно нарізати цибулю — додати до сала.

Сало та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати сіль, перець, паприку та приправу для шашлику. Ретельно перемішати руками, накрити плівкою і залишити маринуватись на 30 хвилин. Додати сире яйце, ще раз перемішати.

Сало та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити суміш на дві частини й щільно загорнути в пакети для запікання, сформувавши рулети.

Сало у плівці. Фото: smachnenke.com.ua

Зав'язати краї мотузкою. Випікати у духовці при 180 °C одну годину.

Сало та гніт. Фото: smachnenke.com.ua

Після запікання охолодити рулети за кімнатної температури, покласти під прес і залишити в холодильнику на 10–12 годин.

Готова закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Готову закуску нарізати скибочками та подавати до столу.

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