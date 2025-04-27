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Смачна закуска "за копійки" з найдешевшого сала з ринку

27 квітня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Закуска з сала за копійки — ароматна, як домашня ковбаса
Свіже сало. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Із простого тонкого сала з ринку можна приготувати ароматну закуску, схожу на домашню ковбасу. Ідеально до хліба, з гірчицею чи хріном — економно, смачно і без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сало тонке — 700 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • перець — 1 ч. л.;
  • приправа для шашлику — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • яйце сире — 1 шт.

Спосіб приготування

Нарізати сало тонкими смужками та викласти у миску. Натерти моркву на великій тертці, дрібно нарізати цибулю — додати до сала.

смачна закуска за копійки з найдешевшого сала з ринку
Сало та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати сіль, перець, паприку та приправу для шашлику. Ретельно перемішати руками, накрити плівкою і залишити маринуватись на 30 хвилин. Додати сире яйце, ще раз перемішати.

смачна закуска за копійки з найдешевшого сала
Сало та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити суміш на дві частини й щільно загорнути в пакети для запікання, сформувавши рулети.

дуже смачна закуска за копійки з найдешевшого сала
Сало у плівці. Фото: smachnenke.com.ua

Зав'язати краї мотузкою. Випікати у духовці при 180 °C одну годину.

закуска за копійки з найдешевшого сала
Сало та гніт. Фото: smachnenke.com.ua

Після запікання охолодити рулети за кімнатної температури, покласти під прес і залишити в холодильнику на 10–12 годин.

ароматна закуска за копійки з найдешевшого сала
Готова закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Готову закуску нарізати скибочками та подавати до столу.

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