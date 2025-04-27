Закуска з сала за копійки — ароматна, як домашня ковбаса

Смачна закуска "за копійки" з найдешевшого сала з ринку
Із простого тонкого сала з ринку можна приготувати ароматну закуску, схожу на домашню ковбасу. Ідеально до хліба, з гірчицею чи хріном — економно, смачно і без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сало тонке — 700 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 2 ч. л.;
- перець — 1 ч. л.;
- приправа для шашлику — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- яйце сире — 1 шт.
Спосіб приготування
Нарізати сало тонкими смужками та викласти у миску. Натерти моркву на великій тертці, дрібно нарізати цибулю — додати до сала.
Всипати сіль, перець, паприку та приправу для шашлику. Ретельно перемішати руками, накрити плівкою і залишити маринуватись на 30 хвилин. Додати сире яйце, ще раз перемішати.
Розділити суміш на дві частини й щільно загорнути в пакети для запікання, сформувавши рулети.
Зав'язати краї мотузкою. Випікати у духовці при 180 °C одну годину.
Після запікання охолодити рулети за кімнатної температури, покласти під прес і залишити в холодильнику на 10–12 годин.
Готову закуску нарізати скибочками та подавати до столу.
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