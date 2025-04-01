Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці МастерШеф

Курячі котлети. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хочете приготувати ніжні, соковиті та водночас корисні котлети? Цей рецепт від переможниці МастерШеф підкорить вас простотою та швидкістю. Усього 15 хвилин – і на столі ароматна страва, яку захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

курячий фарш — 500 г;

кабачки — 1 кг (2 шт.);

цибуля — 300 г (2-3 шт.);

яйце — 1 шт. (50 г);

борошно — 50 г (2 ст. л.);

м’якоть батону — 100 г;

кріп — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Кабачки очистити від шкірки, натерти на дрібній тертці, віджати сік і перекласти у глибоку миску.

Інгредієнти для котлет. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Цибулю також натерти на дрібній тертці та змішати з кабачками. Додати подрібнений кріп і м’якоть батону, добре перемішати, щоб батон увібрав зайву вологу.

Тертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати яйце та курячий фарш, знову ретельно перемішати. Посолити масу за смаком, всипати борошно і вимісити до однорідності.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змоченими у воді руками сформувати котлети й викласти їх на деко, застелене пергаментом.

Котлети на деко. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікати у розігрітій до 190 °C духовці 15-20 хвилин у режимі "низ + конвекція" або "верх-низ + конвекція". З цієї кількості інгредієнтів виходить 20-25 соковитих і ніжних котлет.

Раніше ми писали про рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.

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