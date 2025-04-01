Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці МастерШеф

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф
Хочете приготувати ніжні, соковиті та водночас корисні котлети? Цей рецепт від переможниці МастерШеф підкорить вас простотою та швидкістю. Усього 15 хвилин – і на столі ароматна страва, яку захочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 500 г;
- кабачки — 1 кг (2 шт.);
- цибуля — 300 г (2-3 шт.);
- яйце — 1 шт. (50 г);
- борошно — 50 г (2 ст. л.);
- м’якоть батону — 100 г;
- кріп — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Кабачки очистити від шкірки, натерти на дрібній тертці, віджати сік і перекласти у глибоку миску.
Цибулю також натерти на дрібній тертці та змішати з кабачками. Додати подрібнений кріп і м’якоть батону, добре перемішати, щоб батон увібрав зайву вологу.
Додати яйце та курячий фарш, знову ретельно перемішати. Посолити масу за смаком, всипати борошно і вимісити до однорідності.
Змоченими у воді руками сформувати котлети й викласти їх на деко, застелене пергаментом.
Випікати у розігрітій до 190 °C духовці 15-20 хвилин у режимі "низ + конвекція" або "верх-низ + конвекція". З цієї кількості інгредієнтів виходить 20-25 соковитих і ніжних котлет.
Раніше ми писали про рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!