Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы МастерШеф

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф
Хотите приготовить нежные, сочные и одновременно полезные котлеты? Этот рецепт от победительницы МастерШеф покорит вас простотой и скоростью. Всего 15 минут — и на столе ароматное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 500 г;
- кабачки — 1 кг (2 шт.);
- лук — 300 г (2-3 шт.);
- яйцо — 1 шт. (50 г);
- мука — 50 г (2 ст. л.);
- мякоть батона — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Кабачки очистить от кожуры, натереть на мелкой терке, отжать сок и переложить в глубокую миску.
Лук также натереть на мелкой терке и смешать с кабачками. Добавить измельченный укроп и мякоть батона, хорошо перемешать, чтобы батон впитал лишнюю влагу.
Добавить яйцо и куриный фарш, снова тщательно перемешать. Посолить массу по вкусу, всыпать муку и вымесить до однородности.
Смоченными в воде руками сформировать котлеты и выложить их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 15-20 минут в режиме "низ + конвекция" или "верх-низ + конвекция". Из этого количества ингредиентов получается 20-25 сочных и нежных котлет.
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