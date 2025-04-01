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Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф

1 апреля 2025 20:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы МастерШеф
Куриные котлеты из курицы. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хотите приготовить нежные, сочные и одновременно полезные котлеты? Этот рецепт от победительницы МастерШеф покорит вас простотой и скоростью. Всего 15 минут — и на столе ароматное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г;
  • кабачки — 1 кг (2 шт.);
  • лук — 300 г (2-3 шт.);
  • яйцо — 1 шт. (50 г);
  • мука — 50 г (2 ст. л.);
  • мякоть батона — 100 г;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки очистить от кожуры, натереть на мелкой терке, отжать сок и переложить в глубокую миску.

рецепт корисних котлет
Ингредиенты для котлет. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Лук также натереть на мелкой терке и смешать с кабачками. Добавить измельченный укроп и мякоть батона, хорошо перемешать, чтобы батон впитал лишнюю влагу.

рецепт корисних котлет у духовці
Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавить яйцо и куриный фарш, снова тщательно перемешать. Посолить массу по вкусу, всыпать муку и вымесить до однородности.

рецепт корисних котлет з кабачком
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смоченными в воде руками сформировать котлеты и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

рецепт корисних котлет за 15 хвилин
Котлеты на противень. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 15-20 минут в режиме "низ + конвекция" или "верх-низ + конвекция". Из этого количества ингредиентов получается 20-25 сочных и нежных котлет.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

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20:33 Лунин рассказал о своем будущем трансфере

20:11 Бербок прокомментировала соглашение о недрах между Украиной и США

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:08 Вместо штампа в паспорте — как подтвердить место регистрации

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