Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы МастерШеф

Куриные котлеты из курицы. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хотите приготовить нежные, сочные и одновременно полезные котлеты? Этот рецепт от победительницы МастерШеф покорит вас простотой и скоростью. Всего 15 минут — и на столе ароматное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 500 г;

кабачки — 1 кг (2 шт.);

лук — 300 г (2-3 шт.);

яйцо — 1 шт. (50 г);

мука — 50 г (2 ст. л.);

мякоть батона — 100 г;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки очистить от кожуры, натереть на мелкой терке, отжать сок и переложить в глубокую миску.

Ингредиенты для котлет. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Лук также натереть на мелкой терке и смешать с кабачками. Добавить измельченный укроп и мякоть батона, хорошо перемешать, чтобы батон впитал лишнюю влагу.

Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавить яйцо и куриный фарш, снова тщательно перемешать. Посолить массу по вкусу, всыпать муку и вымесить до однородности.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смоченными в воде руками сформировать котлеты и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

Котлеты на противень. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекать в разогретой до 190 °C духовке 15-20 минут в режиме "низ + конвекция" или "верх-низ + конвекция". Из этого количества ингредиентов получается 20-25 сочных и нежных котлет.

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