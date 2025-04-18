Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Сало по-українськи за рецептом тата — закуска в спеціях arrow

Сало по-українськи за рецептом тата — закуска в спеціях

18 квітня 2025 22:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сало по-українськи за рецептом тата — ідеальна закуска зі спеціями
Сало по-українськи. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт — не просто спосіб приготування сала, а справжній смак дитинства і домашнього тепла. За ним сало виходить ніжним, пряним і добре просоленим, із яскравим ароматом часнику та копчених спецій. Приготуйте закуску за родинним рецептом — вона ідеально доповнить святковий стіл або стане улюбленим частуванням у будь-який день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • підчеревок (сало) — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 100 г;
  • часник — 15 зубчиків.

Для обкатки:

  • спеція до сала — 2 ст. л.;
  • копчена паприка — 2 ч. л.;
  • сушений кріп — 2 ч. л.;
  • часник — 10 зубчиків (пропущений через прес).

Спосіб приготування

У каструлю налити воду кімнатної температури, додати сіль і розмішати до повного розчинення. Нарізати часник скибочками, додати до розсолу, перемішати.

сало по-українськи за рецептом тата, закуска в спеціях
Сало та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Опустити сало в маринад, накрити тарілкою і поставити зверху банку з водою як прес. Залишити в холодильнику на 3 доби — сало має бути повністю занурене в рідину.

сало по-українськи за рецептом тата
Приготування сала. Фото: smachnenke.com.ua

Дістати сало з маринаду, обсушити паперовим рушником. На харчову плівку висипати суміш спецій, викласти пропущений через прес часник і розподілити по поверхні.

смачне сало по-українськи за рецептом тата
Сало в спеціях. Фото: smachnenke.com.ua

Обкачати сало в спеціях, щільно загорнути у плівку й поставити в холодильник на 24 години. Готове сало нарізати тонкими скибками й подавати до столу. 

Раніше ми писали про корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці ''Мастер Шеф''. 

Радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

Ще ми писали про те, чому важливо ніколи не ставити гаряче в холодильник — є вагомі причини. 

Також ознайомтеся з інформацією, чому у жодному разі не можна розморожувати м'ясо у воді.

сало рецепти домашня ковбаса закуска ковбаса
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

22:29 На Запоріжжі чутно потужні вибухи — що відомо

22:15 Чи має право зареєстрований мешканець продати квартиру

22:13 Вибухи на Одещині — окупанти здійснили комбіновану атаку

22:11 Грозова негода повертається — де завтра заливатиме дощами

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

21:51 Одеський прикордонник проти своєї частини — що вирішив суд

21:48 У Києві затримали підлітків, які побили військового — деталі

21:26 Окупанти вдарили по енегетиці Сумщини — є перебої зі світлом

21:04 Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки

20:51 Графіки відключень світла — чи будуть завтра в Одесі

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

22:29 На Запоріжжі чутно потужні вибухи — що відомо

22:15 Чи має право зареєстрований мешканець продати квартиру

22:13 Вибухи на Одещині — окупанти здійснили комбіновану атаку

22:11 Грозова негода повертається — де завтра заливатиме дощами

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

21:51 Одеський прикордонник проти своєї частини — що вирішив суд

21:48 У Києві затримали підлітків, які побили військового — деталі

21:26 Окупанти вдарили по енегетиці Сумщини — є перебої зі світлом

21:04 Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки

20:51 Графіки відключень світла — чи будуть завтра в Одесі

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року