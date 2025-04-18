Сало по-українськи за рецептом тата — ідеальна закуска зі спеціями

Сало по-українськи за рецептом тата — закуска в спеціях
Цей рецепт — не просто спосіб приготування сала, а справжній смак дитинства і домашнього тепла. За ним сало виходить ніжним, пряним і добре просоленим, із яскравим ароматом часнику та копчених спецій. Приготуйте закуску за родинним рецептом — вона ідеально доповнить святковий стіл або стане улюбленим частуванням у будь-який день.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- підчеревок (сало) — 1 кг;
- вода — 1 л;
- сіль — 100 г;
- часник — 15 зубчиків.
Для обкатки:
- спеція до сала — 2 ст. л.;
- копчена паприка — 2 ч. л.;
- сушений кріп — 2 ч. л.;
- часник — 10 зубчиків (пропущений через прес).
Спосіб приготування
У каструлю налити воду кімнатної температури, додати сіль і розмішати до повного розчинення. Нарізати часник скибочками, додати до розсолу, перемішати.
Опустити сало в маринад, накрити тарілкою і поставити зверху банку з водою як прес. Залишити в холодильнику на 3 доби — сало має бути повністю занурене в рідину.
Дістати сало з маринаду, обсушити паперовим рушником. На харчову плівку висипати суміш спецій, викласти пропущений через прес часник і розподілити по поверхні.
Обкачати сало в спеціях, щільно загорнути у плівку й поставити в холодильник на 24 години. Готове сало нарізати тонкими скибками й подавати до столу.
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