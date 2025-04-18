Сало по-українськи за рецептом тата — ідеальна закуска зі спеціями

Сало по-українськи. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — не просто спосіб приготування сала, а справжній смак дитинства і домашнього тепла. За ним сало виходить ніжним, пряним і добре просоленим, із яскравим ароматом часнику та копчених спецій. Приготуйте закуску за родинним рецептом — вона ідеально доповнить святковий стіл або стане улюбленим частуванням у будь-який день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

підчеревок (сало) — 1 кг;

вода — 1 л;

сіль — 100 г;

часник — 15 зубчиків.

Для обкатки:

спеція до сала — 2 ст. л.;

копчена паприка — 2 ч. л.;

сушений кріп — 2 ч. л.;

часник — 10 зубчиків (пропущений через прес).

Спосіб приготування

У каструлю налити воду кімнатної температури, додати сіль і розмішати до повного розчинення. Нарізати часник скибочками, додати до розсолу, перемішати.

Сало та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Опустити сало в маринад, накрити тарілкою і поставити зверху банку з водою як прес. Залишити в холодильнику на 3 доби — сало має бути повністю занурене в рідину.

Приготування сала. Фото: smachnenke.com.ua

Дістати сало з маринаду, обсушити паперовим рушником. На харчову плівку висипати суміш спецій, викласти пропущений через прес часник і розподілити по поверхні.

Сало в спеціях. Фото: smachnenke.com.ua

Обкачати сало в спеціях, щільно загорнути у плівку й поставити в холодильник на 24 години. Готове сало нарізати тонкими скибками й подавати до столу.

Раніше ми писали про корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці ''Мастер Шеф''.

Радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.

Ще ми писали про те, чому важливо ніколи не ставити гаряче в холодильник — є вагомі причини.

Також ознайомтеся з інформацією, чому у жодному разі не можна розморожувати м'ясо у воді.