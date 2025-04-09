Смачні котлети з 2 інгредієнтів — рецепт з фото

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети виглядають ідеально, хоча в складі лише два основні інгредієнти — фарш і картопля. Без яєць, борошна чи хліба, вони тримають форму, не розвалюються під час смаження та залишаються соковитими всередині. Ідеальний варіант для швидкого обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

фарш м’ясний — 450–500 г;

картопля сира, натерта — 200–220 г;

сіль, спеції, мелений перець — на смак;

зелень свіжа або сушена — за бажанням.

Спосіб приготування

Викласти фарш у велику миску й ретельно розім’яти ложкою або руками, притискаючи до дна, щоб маса стала щільною. Картоплю натерти на найдрібнішій тертці, злегка відтиснути рідину й додати до фаршу.

Посолити, поперчити, за бажанням додати подрібнену зелень. Сушена зелень надає котлетам особливо яскравого аромату. Ретельно перемішати масу руками, добре відбити — це важливо для правильної текстури та щоб не залишилось повітря.

Сформувати котлети й одразу смажити на сковороді з невеликою кількістю олії. Смажити перший бік під кришкою на вогні трохи нижче за середній, потім перевернути й довести до готовності вже без кришки.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Котлети найкраще виходять з курячого фаршу або із суміші свинячого з курячим чи яловичим. Вони тримають форму навіть без додаткових інгредієнтів і не розвалюються під час смаження.

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