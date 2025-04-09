Вкусные котлеты из 2 ингредиентов — рецепт с фото

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт
Эти котлеты выглядят идеально, хотя в составе только два основных ингредиента — фарш и картофель. Без яиц, муки или хлеба, они держат форму, не разваливаются во время жарки и остаются сочными внутри. Идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш мясной — 450-500 г;
- картофель сырой, натертый — 200-220 г;
- соль, специи, молотый перец — по вкусу;
- зелень свежая или сушеная — по желанию.
Способ приготовления
Выложить фарш в большую миску и тщательно размять ложкой или руками, прижимая ко дну, чтобы масса стала плотной. Картофель натереть на самой мелкой терке, слегка отжать жидкость и добавить к фаршу.
Посолить, поперчить, по желанию добавить измельченную зелень. Сушеная зелень придает котлетам особенно яркий аромат. Тщательно перемешать массу руками, хорошо отбить — это важно для правильной текстуры и чтобы не осталось воздуха.
Сформировать котлеты и сразу жарить на сковороде с небольшим количеством масла. Жарить первую сторону под крышкой на огне чуть ниже среднего, затем перевернуть и довести до готовности уже без крышки.
Котлеты лучше всего получаются из куриного фарша или из смеси свиного с куриным или говяжьим. Они держат форму даже без дополнительных ингредиентов и не разваливаются во время жарки.
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