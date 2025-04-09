Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт arrow

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт

9 апреля 2025 20:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вкусные котлеты из 2 ингредиентов — рецепт с фото
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти котлеты выглядят идеально, хотя в составе только два основных ингредиента — фарш и картофель. Без яиц, муки или хлеба, они держат форму, не разваливаются во время жарки и остаются сочными внутри. Идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш мясной — 450-500 г;
  • картофель сырой, натертый — 200-220 г;
  • соль, специи, молотый перец — по вкусу;
  • зелень свежая или сушеная — по желанию.

Способ приготовления

Выложить фарш в большую миску и тщательно размять ложкой или руками, прижимая ко дну, чтобы масса стала плотной. Картофель натереть на самой мелкой терке, слегка отжать жидкость и добавить к фаршу.

Посолить, поперчить, по желанию добавить измельченную зелень. Сушеная зелень придает котлетам особенно яркий аромат. Тщательно перемешать массу руками, хорошо отбить — это важно для правильной текстуры и чтобы не осталось воздуха.

Сформировать котлеты и сразу жарить на сковороде с небольшим количеством масла. Жарить первую сторону под крышкой на огне чуть ниже среднего, затем перевернуть и довести до готовности уже без крышки.

рецепт котлет з фаршем та картоплею
Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Котлеты лучше всего получаются из куриного фарша или из смеси свиного с куриным или говяжьим. Они держат форму даже без дополнительных ингредиентов и не разваливаются во время жарки.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

Ужин картошка рецепты котлеты мясной фарш обед
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:52 Военнообязанного на Одесчине отправили за решетку — причины

21:33 Зеленский заявил о готовности Украины купить пакет оружия у США

21:31 Памятник Лесе Украинке в Одессе — где его планируют установить

21:24 Наступление РФ на Сумщину и Харьковщину — Зеленский оценил угрозу

21:15 Украине нужны системы ПВО для защиты от атак РФ — Зеленский

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:52 В Politico назвали следующую цель Путина для вторжения

20:51 Графики отключений на завтра — когда одесситы будут со светом

20:27 Переговоры между США и РФ в Стамбуле — о чем будут говорить

20:08 Принты и барабаны — что делает гостиную Зоуи Дешанель уникальной

20:03 Зеленский назвал количество китайцев, воюющих на стороне РФ

21:52 Военнообязанного на Одесчине отправили за решетку — причины

21:33 Зеленский заявил о готовности Украины купить пакет оружия у США

21:31 Памятник Лесе Украинке в Одессе — где его планируют установить

21:24 Наступление РФ на Сумщину и Харьковщину — Зеленский оценил угрозу

21:15 Украине нужны системы ПВО для защиты от атак РФ — Зеленский

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:52 В Politico назвали следующую цель Путина для вторжения

20:51 Графики отключений на завтра — когда одесситы будут со светом

20:27 Переговоры между США и РФ в Стамбуле — о чем будут говорить

20:08 Принты и барабаны — что делает гостиную Зоуи Дешанель уникальной

20:03 Зеленский назвал количество китайцев, воюющих на стороне РФ

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет