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Сало по-украински по рецепту папы — закуска в специях

18 апреля 2025 22:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сало по-украински по рецепту папы — идеальная закуска со специями
Сало по-украински. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт — не просто способ приготовления сала, а настоящий вкус детства и домашнего тепла. По нему сало получается нежным, пряным и хорошо просоленным, с ярким ароматом чеснока и копченых специй. Приготовьте закуску по семейному рецепту — она идеально дополнит праздничный стол или станет любимым угощением в любой день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • подчеревок (сало) — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • соль — 100 г;
  • чеснок — 15 зубчиков.

Для обкатки:

  • специя к салу — 2 ст. л.;
  • копченая паприка — 2 ч. л.;
  • сушеный укроп — 2 ч. л.;
  • чеснок — 10 зубчиков (пропущенный через пресс).

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду комнатной температуры, добавить соль и размешать до полного растворения. Нарезать чеснок ломтиками, добавить к рассолу, перемешать.

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Сало и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Опустить сало в маринад, накрыть тарелкой и поставить сверху банку с водой как пресс. Оставить в холодильнике на 3 суток - сало должно быть полностью погружено в жидкость.

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Приготовление сала. Фото: smachnenke.com.ua

Достать сало из маринада, обсушить бумажным полотенцем. На пищевую пленку высыпать смесь специй, выложить пропущенный через пресс чеснок и распределить по поверхности.

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Сало в специях. Фото: smachnenke.com.ua

Обвалять сало в специях, плотно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 24 часа. Готовое сало нарезать тонкими ломтиками и подавать к столу.

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