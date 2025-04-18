Сало по-украински по рецепту папы — идеальная закуска со специями

Сало по-украински. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — не просто способ приготовления сала, а настоящий вкус детства и домашнего тепла. По нему сало получается нежным, пряным и хорошо просоленным, с ярким ароматом чеснока и копченых специй. Приготовьте закуску по семейному рецепту — она идеально дополнит праздничный стол или станет любимым угощением в любой день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

подчеревок (сало) — 1 кг;

вода — 1 л.;

соль — 100 г;

чеснок — 15 зубчиков.

Для обкатки:

специя к салу — 2 ст. л.;

копченая паприка — 2 ч. л.;

сушеный укроп — 2 ч. л.;

чеснок — 10 зубчиков (пропущенный через пресс).

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду комнатной температуры, добавить соль и размешать до полного растворения. Нарезать чеснок ломтиками, добавить к рассолу, перемешать.

Сало и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Опустить сало в маринад, накрыть тарелкой и поставить сверху банку с водой как пресс. Оставить в холодильнике на 3 суток - сало должно быть полностью погружено в жидкость.

Приготовление сала. Фото: smachnenke.com.ua

Достать сало из маринада, обсушить бумажным полотенцем. На пищевую пленку высыпать смесь специй, выложить пропущенный через пресс чеснок и распределить по поверхности.

Сало в специях. Фото: smachnenke.com.ua

Обвалять сало в специях, плотно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 24 часа. Готовое сало нарезать тонкими ломтиками и подавать к столу.

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