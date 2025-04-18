Сало по-украински по рецепту папы — идеальная закуска со специями

Сало по-украински по рецепту папы — закуска в специях
Этот рецепт — не просто способ приготовления сала, а настоящий вкус детства и домашнего тепла. По нему сало получается нежным, пряным и хорошо просоленным, с ярким ароматом чеснока и копченых специй. Приготовьте закуску по семейному рецепту — она идеально дополнит праздничный стол или станет любимым угощением в любой день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- подчеревок (сало) — 1 кг;
- вода — 1 л.;
- соль — 100 г;
- чеснок — 15 зубчиков.
Для обкатки:
- специя к салу — 2 ст. л.;
- копченая паприка — 2 ч. л.;
- сушеный укроп — 2 ч. л.;
- чеснок — 10 зубчиков (пропущенный через пресс).
Способ приготовления
В кастрюлю налить воду комнатной температуры, добавить соль и размешать до полного растворения. Нарезать чеснок ломтиками, добавить к рассолу, перемешать.
Опустить сало в маринад, накрыть тарелкой и поставить сверху банку с водой как пресс. Оставить в холодильнике на 3 суток - сало должно быть полностью погружено в жидкость.
Достать сало из маринада, обсушить бумажным полотенцем. На пищевую пленку высыпать смесь специй, выложить пропущенный через пресс чеснок и распределить по поверхности.
Обвалять сало в специях, плотно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 24 часа. Готовое сало нарезать тонкими ломтиками и подавать к столу.
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