Закуска из сала за копейки — ароматная, как домашняя колбаса

Вкусная закуска "за копейки" из самого дешевого сала с рынка
Из простого тонкого сала с рынка можно приготовить ароматную закуску, похожую на домашнюю колбасу. Идеально к хлебу, с горчицей или хреном - экономно, вкусно и без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сало тонкое — 700 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 2 ч. л.;
- перец — 1 ч. л.;
- приправа для шашлыка — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- яйцо сырое — 1 шт.
Способ приготовления
Нарезать сало тонкими полосками и выложить в миску. Натереть морковь на крупной терке, мелко нарезать лук — добавить к салу.
Всыпать соль, перец, паприку и приправу для шашлыка. Тщательно перемешать руками, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30 минут. Добавить сырое яйцо, еще раз перемешать.
Разделить смесь на две части и плотно завернуть в пакеты для запекания, сформировав рулеты.
Завязать края веревкой. Выпекать в духовке при 180 °C один час.
После запекания охладить рулеты при комнатной температуре, положить под пресс и оставить в холодильнике на 10-12 часов.
Готовую закуску нарезать ломтиками и подавать к столу.
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