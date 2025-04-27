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Вкусная закуска "за копейки" из самого дешевого сала с рынка

27 апреля 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Закуска из сала за копейки — ароматная, как домашняя колбаса
Свежее сало. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Из простого тонкого сала с рынка можно приготовить ароматную закуску, похожую на домашнюю колбасу. Идеально к хлебу, с горчицей или хреном - экономно, вкусно и без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сало тонкое — 700 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • перец — 1 ч. л.;
  • приправа для шашлыка — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • яйцо сырое — 1 шт.

Способ приготовления

Нарезать сало тонкими полосками и выложить в миску. Натереть морковь на крупной терке, мелко нарезать лук — добавить к салу.

смачна закуска за копійки з найдешевшого сала з ринку
Сало и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать соль, перец, паприку и приправу для шашлыка. Тщательно перемешать руками, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30 минут. Добавить сырое яйцо, еще раз перемешать.

смачна закуска за копійки з найдешевшого сала
Сало и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить смесь на две части и плотно завернуть в пакеты для запекания, сформировав рулеты.

дуже смачна закуска за копійки з найдешевшого сала
Сало в пленке. Фото: smachnenke.com.ua

Завязать края веревкой. Выпекать в духовке при 180 °C один час.

закуска за копійки з найдешевшого сала
Сало и гнет. Фото: smachnenke.com.ua

После запекания охладить рулеты при комнатной температуре, положить под пресс и оставить в холодильнике на 10-12 часов.

ароматна закуска за копійки з найдешевшого сала
Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую закуску нарезать ломтиками и подавать к столу.

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