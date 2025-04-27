Закуска из сала за копейки — ароматная, как домашняя колбаса

Свежее сало. Фото: smachnenke.com.ua

Из простого тонкого сала с рынка можно приготовить ароматную закуску, похожую на домашнюю колбасу. Идеально к хлебу, с горчицей или хреном - экономно, вкусно и без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сало тонкое — 700 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — 2 ч. л.;

перец — 1 ч. л.;

приправа для шашлыка — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

яйцо сырое — 1 шт.

Способ приготовления

Нарезать сало тонкими полосками и выложить в миску. Натереть морковь на крупной терке, мелко нарезать лук — добавить к салу.

Сало и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать соль, перец, паприку и приправу для шашлыка. Тщательно перемешать руками, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30 минут. Добавить сырое яйцо, еще раз перемешать.

Сало и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить смесь на две части и плотно завернуть в пакеты для запекания, сформировав рулеты.

Сало в пленке. Фото: smachnenke.com.ua

Завязать края веревкой. Выпекать в духовке при 180 °C один час.

Сало и гнет. Фото: smachnenke.com.ua

После запекания охладить рулеты при комнатной температуре, положить под пресс и оставить в холодильнике на 10-12 часов.

Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую закуску нарезать ломтиками и подавать к столу.

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