Цены на сало взлетели до рекордного уровня — что происходит в супермаркетах в мае

Сало. Фото: УНИАН

В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении, за месяц потребительские цены выросли на 0,7%. Эти показатели существенно отразились на стоимости востребованных продуктов питания. К примеру, сало в некоторых магазинах стоит несколько сотен гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на сало в украинских супермаркетах.

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Стоимость сала в Украине

Потребителям предлагают товар на разный вкус и кошелек, выбор в супермаркетах немаленький. Например, в Сильпо можно приобрести свиное сало, обработанное солью, чесноком и черным перцем, всего за 149 грн/кг. Также в ассортименте — сало "Крижок" и "Фермерське" за 249 грн/кг. Самый дорогой продукт обойдется в 1 199 грн/кг.

Мы также проверили, какие ценники установили в других популярных сетях, и узнали, где выгоднее купить сало:

Метро — от 124,09 до 242,88 грн/кг;

МегаМаркет — от 187,60 до 359,10 грн/кг;

Варус — от 209 до 639,90 грн/кг;

Новус — от 229 до 499 грн/кг.

Цены на сало в Сильпо. Фото: скриншот

Ответ на вопрос, почему дорожают продукты питания, давно известен украинцам. Цены зависят от многих факторов, в частности повышения себестоимости сырья, увеличения расходов на логистику и топливо, девальвации национальной валюты, неблагонадежной ситуации на мировых рынках и тому подобное.

Самое дорогое сало в Украине

Название говорит само за себя. Продукт от полтавских производителей способен удивить гурманов, которые ищут уникальные сочетания вкусов. На выбор потребителей — сало с различными приправами:

копченой паприкой;

чесноком и укропом;

смесью перцев;

сушеными томатами и базиликом;

медом и горчицей;

в соусе терияки.

"Самое дорогое сало в Украине" продают в баночках весом 310 г. Стоимость составляет 320 грн, следовательно за 1 килограмм нужно заплатить примерно 1000 грн. Запеченное сало стоит дороже — 350 грн за баночку, 1 160 грн за килограмм.

В сети Интернет можно найти более дорогие предложений. За 395 грн удастся купить 300 г свиного сала в вакуумной упаковке. Получается, за 1 килограмм надо отдать 1 300 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца в Украине немного подешевели в мае 2025 года. Нефасованный товар стоит меньше во многих супермаркетах, хотя в первой половине апреля о низких ценах потребители могли только мечтать. Мы узнали, где яйца продают дешевле.

Также мы писали, что происходит с ценами на сезонные ягоды в Украине. Клубника, малина и голубика стоят очень дорого, что традиционно в конце весны. Летом стоимость может снизиться, но украинцев предупредили о незначительном удешевлении.