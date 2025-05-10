Інфляція не пощадила ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах у травні

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Протягом першого кварталу 2025 року курячі яйця в Україні планомірно дорожчали. У квітні спостерігалися традиційні коливання вартості з огляду на святкування Великодня. Але травень приніс українцям довгоочікувані зміни, оскільки в супермаркетах переписали цінники.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні.

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Ціни на яйця в супермаркетах

За даними Державної служби статистики, місячний показник інфляції у квітні становив 0,7%, а річний показник зріс до 15,1% після 14,6% у березні. Очевидно, що споживчі ціни не стояли на місці, а найбільше за підсумками попереднього місяця подорожчали якраз курячі яйця (+74,6%, прискорення з 44,7% у березні).

Згідно з інформацією на Мінфіні, середня ціна однієї упаковки курячих яєць у квітні становила 73,80 грн. Натомість у травні спостерігаємо відчутне зниження вартості — до 67,33 грн у середньому. Ми перевірили, скільки коштує фасований продукт у різних супермаркетах України, аби дізнатися, де українцям вигідніше купувати:

Варус — 53,80 грн;

Фора — від 59,49 грн;

АТБ — від 61,50 грн;

Новус — від 63,29 грн;

Сільпо — від 64,79 грн;

Метро — від 67,50 грн.

Вартість яєць у Сільпо. Фото: скриншот

Зауважимо, українські споживачі можуть економити на покупках, обираючи поштучні яйця замість фасованих. Станом на 8 травня у Форі й АТБ продавали десяток всього за 42,90 грн. Тож сума, яку вдасться зберегти, становить майже 20 грн.

Рекордні ціни на яйця в США

Сполучені Штати Америки охопила епідемія пташиного грипу, через яку вартість курячих яєць рекордно зросла. Поки споживачам доводиться в кілька разів переплачувати за продукт, один із найбільших виробників — компанія Cal-Maine — отримує величезні прибутки.

За інформацією WSJ, близько 50 млн курей, яких утримує Cal-Maine, дають приблизно кожне п'яте яйце в США. На тлі рекордного дорожчання товару продажі компанії майже подвоїлися до 1,42 млрд доларів у фінансовому кварталі, який закінчився 1 березня. Акції також значно виросли.

Коливання вартості акцій Cal-Maine. Фото: скриншот/Companies Market Cap

Як результат, Міністерство юстиції розпочало розслідування загальнонаціонального зростання вартості яєць. Одним із кроків є вивчення цінової політики Cal-Maine та інших виробників.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українських магазинах вже з’явилися перші овочі нового врожаю. Ціни у травні 2025 року високі, але зростання пропозиції поступово сприятиме здешевленню. Через весняні заморозки під загрозою залишаються фрукти та ягоди.

Також ми писали, що відбувається з цінами на ягоди в Україні. Полуницю, малину та лохину продають дуже дорого, але станом на початок травня така вартість є традиційною. З іншого боку, дорожчанню сприяло зростання витрат на логістику та вирощування.