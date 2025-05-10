Инфляция не пощадила цены на яйца — что происходит в супермаркетах в мае

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В течение первого квартала 2025 года куриные яйца в Украине планомерно дорожали. В апреле наблюдались традиционные колебания стоимости ввиду празднования Пасхи. Но май принес украинцам долгожданные изменения, поскольку в супермаркетах переписали ценники.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине.

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Цены на яйца в супермаркетах

По данным Государственной службы статистики, месячный показатель инфляции в апреле составил 0,7%, а годовой показатель вырос до 15,1% после 14,6% в марте. Очевидно, что потребительские цены не стояли на месте, а больше всего по итогам предыдущего месяца подорожали как раз куриные яйца (+74,6%, ускорение с 44,7% в марте).

Согласно информации на Минфине, средняя цена одной упаковки куриных яиц в апреле составила 73,80 грн. Зато в мае наблюдаем ощутимое снижение стоимости — до 67,33 грн в среднем. Мы проверили, сколько стоит фасованный продукт в разных супермаркетах Украины, дабы узнать, где украинцам выгоднее покупать:

Варус — 53,80 грн;

Фора — от 59,49 грн;

АТБ — от 61,50 грн;

Новус — от 63,29 грн;

Сильпо — от 64,79 грн;

Метро — от 67,50 грн.

Стоимость яиц в Сильпо. Фото: скриншот

Отметим, украинские потребители могут экономить на покупках, выбирая поштучные яйца вместо фасованных. По состоянию на 8 мая в Форе и АТБ продавали десяток всего за 42,90 грн. Поэтому сумма, которую удастся сохранить, составляет почти 20 грн.

Рекордные цены на яйца в США

Соединенные Штаты Америки охватила эпидемия птичьего гриппа, из-за которой стоимость куриных яиц рекордно выросла. Пока потребителям приходится в несколько раз переплачивать за продукт, один из крупнейших производителей — компания Cal-Maine — получает огромные прибыли.

По информации WSJ, около 50 млн кур, которых содержит Cal-Maine, дают примерно каждое пятое яйцо в США. На фоне рекордного удорожания товара продажи компании почти удвоились до 1,42 млрд долларов в финансовом квартале, который закончился 1 марта. Акции также значительно выросли.

Колебания стоимости акций Cal-Maine. Фото: скриншот/Companies Market Cap

Как результат, Министерство юстиции начало расследование общенационального роста стоимости яиц. Одним из шагов является изучение ценовой политики Cal-Maine и других производителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинских магазинах уже появились первые овощи нового урожая. Цены в мае 2025 года высокие, но рост предложения постепенно будет способствовать удешевлению. Из-за весенних заморозков под угрозой остаются фрукты и ягоды.

Также мы писали, что происходит с ценами на ягоды в Украине. Клубнику, малину и голубику продают очень дорого, но по состоянию на начало мая такая стоимость является традиционной. С другой стороны, удорожанию способствовал рост затрат на логистику и выращивание.