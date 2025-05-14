В АТБ отдают продукты вдвое дешевле — на что действуют скидки до 50%

АТБ в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Темпы инфляции негативно сказываются на потребительских ценах в Украине. Чтобы экономить на продуктах питания и беречь бюджет, необходимо следить за акционными предложениями в популярных супермаркетах. Сети часто устанавливают выгодные скидки на востребованные товары, дабы стимулировать продажи. Возникает вопрос, что произошло с ценами в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты украинцы могут приобрести в АТБ на 50% дешевле.

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Большие скидки в АТБ

Часть потребителей принципиально не покупает товары со скидками, поскольку ошибочно считает, что акционный ассортимент не соответствует требованиям качества. Однако сниженная цена не всегда означает завершение срока годности. Часто в супермаркетах пытаются освободить место на полках для новых поступлений с помощью скидок, которые стимулируют активные продажи.

В АТБ еженедельно переписывают цены на востребованные продукты питания. В перечень бюджетных товаров всегда входят сладости, колбасные изделия, кофе, мороженое, чай, снеки, консервация и тому подобное. По состоянию на 14 мая украинцы могут приобрести такие позиции в ассортименте по выгодной стоимости:

мороженое — 24,50 грн вместо 49,60 грн (-50%);

чай — 34,80 грн вместо 66,90 грн (-47%);

кофе растворимый сублимированный — 349,90 грн вместо 648,90 грн (-46%);

шоколад молочный — 42,50 грн вместо 77,30 грн (-45%);

пиво светлое — 22,20 грн вместо 38,90 грн (-42%);

сардельки — 177,99 грн вместо 299,69 грн (-40%);

колбаса — 76,90 грн вместо 128,99 грн (-40%);

хачапури замороженные — 73,90 грн вместо 115,50 грн (-36%);

вареники с картофелем и лесными грибами — 36,50 грн вместо 56,90 грн (-35%);

соус — 22,50 грн вместо 34,80 грн (-35%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Какие скидки в Сильпо

В других популярных супермаркетах Украины также регулярно устанавливают выгодные акционные предложения, стимулируя посетителей не проходить мимо товаров. Например, в Сильпо снизили цены на мороженое, кофе, колбасу, сыр, напитки, сладости и др.

Слабосоленую семгу украинцы могут купить всего за 139 грн вместо 279 грн, то есть экономия составляет 50%. Дешевле стоит ультрапастеризованное молоко — 39,99 грн вместо 69,99 грн (-43%), печенье — 69,99 грн вместо 129 грн (-48%) и сливочное масло — 129 грн вместо 209 грн (-38%).

Напомним, цены на куриные яйца в Украине не стоят на месте. Из-за инфляции и сезонных факторов продукт дорожал до мая 2025 года, но после Пасхи супермаркеты начали постепенно переписывать стоимость яиц.

Также мы писали, что сало в Украине превратилось в роскошный деликатес, ведь стоит несколько сотен гривен в супермаркетах. Мы узнали, какая стоимость самого дорогого и самого дешевого продукта. Экономить на сале потребителям будет непросто.