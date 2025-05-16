Biedronka в Польше — что особенного в маркетах и почему сеть настолько популярна

Biedronka в Польше. Фото: Google Maps

Одна из самых популярных сетей супермаркетов в Польше — это Biedronka. Она насчитывает несколько тысяч заведений по всей территории страны, что свидетельствует о востребованности среди населения. Возникает вопрос, почему поляки так любят Biedronka и что особенного в этих маркетах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят о сети супермаркетов посетители.

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Отзывы о Biedronka

Эти маркеты могут похвастаться бюджетными ценами, регулярными акционными предложениями на большой ассортимент товаров, многообразием продуктов питания, наличием кассы самообслуживания, приветливым персоналом и тому подобное. Мы просмотрели отзывы в Google и узнали, что привлекает поляков в Biedronka.

"Очень хороший магазин, из-за его расположения приходит много покупателей. Не советую делать покупки в часы пик (16-17 вечера), потому что большие очереди. В другое время выгодно приходить за покупками", — написала одна из постоянных клиенток маркета.

На основании многих отзывов в Интернете нам удалось выделить такие положительные стороны Biedronka в Польше:

доступные цены и качественные продукты;

множество заведений по всей территории страны;

регулярные акции и выгодные скидки;

широкий ассортимент товаров, включая одежду, бытовые изделия, косметику и др.;

программы лояльности, которые позволяют экономить еще больше.

Отзывы на Biedronka в Польше. Фото: скриншот

Отзывы на Biedronka в Польше. Фото: скриншот

Отзывы на Biedronka в Польше. Фото: скриншот

Отзывы на Biedronka в Польше. Фото: скриншот

Отзывы на Biedronka в Польше. Фото: скриншот

Отзывы на Biedronka в Польше. Фото: скриншот 1 / 6











Особенностями работы этой сети супермаркетов является акцент на местных продуктах — мясо, молоко, овощи часто поставляют польские производители. Плюс Biedronka отдает предпочтение собственным брендам, благодаря чему удается уменьшить расходы и удерживать цены ниже среднерыночных.

Популярность маркетов еще можно объяснить введением экологических инициатив. Например, с января 2025 года в заведениях установили плату за легкие полиэтиленовые пакеты, дабы сократить использование пластика. Также Biedronka регулярно пополняет ассортимент продуктами торговой марки goBIO, которая имеет общеевропейский логотип органического сельского хозяйства.

Критика Biedronka

Конечно, клиенты не всегда довольны маркетами. Есть много негативных отзывов, которые в основном касаются длинных очередей на кассе из-за недостатка персонала. Чтобы минимизировать жалобы, в заведениях установили кассы самообслуживания, однако и там возникают "пробки".

Еще один распространенный недостаток, о котором говорят поляки — это быстрое завершение акционных предложений. На некоторые товары скидки удерживаются недолго, поскольку выгодный ассортимент мгновенно раскупают. С другой стороны, благодаря программам лояльности часто удается поймать бюджетную цену.

Напомним, поляк был приятно удивлен ассортиментом украинских супермаркетов, особенно Сильпо в Киеве и Одессе. По его словам, даже в Польше трудно найти такое многообразие морепродуктов.

Также мы писали, что в АТБ ввели большие скидки на множество востребованных товаров. Украинцы могут приобрести сладости, мороженое, снеки, кофе, чай, колбасные изделия, сыр и т.д. почти вдвое дешевле. Но стоит поспешить, дабы успеть до завершения акции.