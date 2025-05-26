Легкая недвижимость — где украинцы могут приобрести жилье по упрощенным условиям

Северный Кипр. Фото: CyprusMail

Северный Кипр, известный своим средиземноморским климатом, живописными пляжами и доступными ценами на недвижимость, в 2025 году стал еще более привлекательным для иностранных покупателей. Недавние изменения в законодательстве Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) значительно упростили условия приобретения недвижимости для граждан стран, не входящих в ЕС, и тех, кто не является турками-киприотами.

Изменения коснулись ключевых ограничений, которые ранее сдерживали иностранные инвестиции в сектор жилья, и имеют целью сделать регион более привлекательным для внешнего капитала, пишет издание CyprusMail.

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Новые правила уже вступили в силу и касаются как физических лиц, так и компаний, которые ищут альтернативные направления для вложения средств в стабильные активы. И Северный Кипр, с его выгодной налоговой средой и низкой стоимостью жизни, постепенно превращается в новую точку притяжения иностранного капитала.

Новые правила: больше недвижимости, меньше ограничений

Ранее иностранцы, не являющиеся гражданами Турции или турками-киприотами, могли приобрести лишь одну единицу жилья — либо квартиру, либо частный дом. При этом максимальная площадь участка под домом не должна была превышать 2 500 кв. м

Обновленное законодательство существенно ослабляет эти ограничения:

иностранец теперь имеет право купить до двух частных домов или до трех квартир;

максимальная разрешенная площадь земельного участка под домом выросла до 3 000 кв. м;

граждане стран, официально признающих ТРСК, в частности Турции, получили еще более широкие возможности: до трех домов или шести квартир.

Эти шаги — попытка оживить рынок недвижимости и сделать Северный Кипр более привлекательным для международного покупателя, особенно на фоне общей конкуренции в регионе Средиземноморья.

Кто получит максимальную выгоду

Очевидно, больше всего выиграют граждане Турции. Им разрешено владеть вдвое большим количеством объектов, чем другим иностранцам. Это объясняется как тесными политическими связями между Анкарой и ТРСК, так и стремлением стимулировать внутринациональные инвестиции.

Впрочем, изменения выгодны и для покупателей из Европы и других стран, активно рассматривающих Северный Кипр как альтернативу переполненным и дорогим рынкам Испании, Италии или Португалии. Расширение лимитов на количество объектов позволяет инвесторам формировать полноценные портфели жилья — как для аренды, так и для перепродажи.

Как реагирует рынок: первые результаты уже есть

Статистика подтверждает: интерес к недвижимости растет. В апреле 2025 года в целом было заключено 1 404 сделки купли-продажи недвижимости — на 3% больше, чем в апреле 2024 года (1 366 сделок).

Уровень активности киприотов остался стабильным: 852 сделки против 855 годом ранее. А вот иностранные покупатели продемонстрировали существенное оживление — 522 сделки, что на 8% больше, чем год назад.

Всего с начала 2025 года иностранцы уже заключили 2 223 сделки, показав прирост на 13%. В региональном разрезе лидирует Лимасол с ростом на 25%, далее — Ларнака (+13%) и Пафос (+6%).

Интерес европейцев растет

Особую динамику демонстрируют граждане стран Европейского Союза. В апреле 2025 года они заключили 186 сделок, что на 28% больше, чем в апреле 2024-го. В первом квартале количество таких сделок выросло до 724 — +29% к аналогичному периоду прошлого года.

Активность граждан стран, не входящих в ЕС, также стабильно высока: в апреле — 366 сделок, а за первые четыре месяца 2025-го — 1499, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Юридические аспекты: что нужно знать

Несмотря на упрощение условий, иностранным покупателям необходимо учитывать определенные правовые нюансы. Сделки купли-продажи регулируются местным законодательством, которое требует регистрации договоров в государственных органах.

Некоторые земельные участки, особенно вблизи военных зон, могут иметь ограничения для иностранцев. Во избежание рисков эксперты рекомендуют привлекать местных юристов, которые помогут проверить правовые аспекты сделки и налоговые обязательства.

Как сообщалось, кипрская программа получения гражданства через инвестиции является одной из самых дорогих: для индивидуальных инвесторов минимальные инвестиции в недвижимость составляют 5 миллионов евро. Однако, одним из преимуществ является то, что Кипр позволяет двойное гражданство, поэтому вам не придется отказываться от вашего текущего паспорта.

Также отметим, украинцы, находящиеся за рубежом, рискуют быть депортированными в случае нарушения миграционных правил или несоблюдения местных законов. Поскольку больше всего наших граждан проживает в Польше и Германии, важно знать конкретные причины, по которым иностранцев принудительно выселяют из этих стран в мае 2025 года.