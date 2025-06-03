Купить квартиру в Англии — сколько лет надо работать и откладывать

Женщины на английских улицах. Фото: Freepik

Покупка собственного жилья в Англии для украинцев, работающих в этой стране, является амбициозной, но сложной целью. Высокие цены на недвижимость, региональные различия в доходах и расходах, а также экономические реалии делают этот процесс настоящим вызовом. Стоит взвесить экономическую реальность: сколько времени нужно, чтобы накопить на квартиру в разных регионах Англии, если работать за местную среднюю зарплату.

По данным правительства Великобритании, средняя стоимость жилья в Англии существенно варьируется в зависимости от региона. Самым дорогим является Лондон, где средняя цена квартиры составляет 552 тысячи фунтов стерлингов (примерно 743 тысячи долларов).

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В противоположность, Северо-Восточная Англия, с городами, такими как Ньюкасл-апон-Тайн, предлагает самые низкие цены — около 168 тысяч фунтов (226 тысяч долларов).

Другие регионы, такие как Северо-Западная Англия (Ливерпуль, Манчестер) и Йоркшир и Гамбер, имеют средние цены на уровне 217-211 тысяч фунтов, что делает их относительно доступными по сравнению с южными регионами, такими как Юго-Восточная Англия (386 тысяч фунтов) или Восточная Англия (344 тысячи фунтов).

Цены на недвижимость зависят от экономического развития региона, спроса на жилье, инфраструктуры и близости к крупным городам, пишет "24 Канал". Например, Лондон, как финансовый центр, привлекает высокий спрос, что и обусловливает заоблачные цены. В то же время менее урбанизированные регионы, например Северо-Восточная Англия, предлагают более дешевые варианты, но часто с более низкими зарплатами.

Зарплаты в Англии: сколько зарабатывают украинцы

Медианная годовая зарплата в Англии в 2025 году, по данным NimbleFins, составляет 37 430 фунтов стерлингов. Однако в разных регионах доходы существенно различаются. В Лондоне средняя зарплата самая высокая - 47 455 фунтов (63 875 долларов), тогда как в Северо-Восточной Англии она составляет лишь 32 960 фунтов (44 364 доллара).

Другие регионы, такие как Юго-Восточная Англия (39 038 фунтов) и Северо-Западная Англия (35 170 фунтов), предлагают средние зарплаты, которые позволяют украинцам, работающим на квалифицированных или среднеквалифицированных должностях, иметь определенный финансовый потенциал для сбережений.

Важно отметить, что украинцы в Англии часто работают в сферах, где зарплаты могут быть ниже средних, например, в сфере обслуживания, строительстве или логистике. Однако для расчетов мы предполагаем, что украинец получает среднюю зарплату в регионе и откладывает 50% дохода после уплаты налогов, что является амбициозным, но реалистичным условием при экономном образе жизни.

Сколько лет нужно для накопления

Предположим, что украинец экономит 50% чистого дохода на квартиру площадью 50 квадратных метров. Время, необходимое для накопления, зависит от соотношения цен на жилье и зарплат в регионе:

Северо-Восточная Англия: самый короткий срок — около 10 лет. Благодаря низким ценам на жилье (168 тысяч фунтов) и зарплате 32 960 фунтов, это самый выгодный регион.

Северо-Западная Англия и Йоркшир и Гамбер: примерно 12 лет. Цены на жилье (211-217 тысяч фунтов) и зарплаты (34 401-35 170 фунтов) делают эти регионы относительно доступными.

Восточный и Западный Мидленд: более 14 лет. Цены на жилье (244-250 тысяч фунтов) и зарплаты (33 973-34 938 фунтов) создают средний уровень доступности.

Юго-Западная Англия и Восточная Англия: 17-18 лет. Более высокие цены (311-344 тысячи фунтов) затрудняют накопление.

Юго-Восточная Англия: почти 20 лет из-за высоких цен (386 тысяч фунтов).

Лондон: самый длинный срок — более 23 лет. Высокая средняя цена (552 тысячи фунтов) даже при зарплате 47 455 фунтов делает покупку квартиры почти недостижимой мечтой.

Эти расчеты являются ориентировочными, ведь реальное время зависит от точной зарплаты, расходов на жизнь, налогов, инфляции и других факторов. Например, в Лондоне аренда жилья и транспорт могут значительно уменьшить долю дохода, которую удается отложить.

Факторы, влияющие на накопление

Несколько ключевых аспектов могут ускорить или замедлить процесс накопления:

Уровень сбережений. Откладывать 50% дохода сложно, ведь значительная часть тратится на аренду, питание, транспорт и налоги. Реалистичнее экономить 20-30%, что продлевает срок. Тип недвижимости. Квартиры в новостройках могут быть дешевле, но часто требуют дополнительных затрат на ремонт. Зато вторичный рынок может предлагать готовые к заселению помещения. Региональный выбор. Меньшие города, как Ливерпуль или Шеффилд, предлагают более низкие цены на жилье, но и зарплаты там ниже. Лондон привлекает более высокими доходами, но цены на недвижимость непропорционально высокие. Кредиты и ипотека. В Англии доступны ипотечные программы с низкими процентами (1-2% годовых), но для украинцев нужна кредитная история и стабильное трудоустройство. Совместная покупка. Объединение доходов с партнером или семьей может значительно сократить время накопления.

Что еще стоит знать украинцам

Мечта о собственном жилье за рубежом, особенно в Италии, становится все более актуальной для многих украинцев. Однако, это не только романтическая идея, но и сложный экономический вопрос. Срок, необходимый для накопления на квартиру, значительно варьируется в зависимости от дохода и выбранного итальянского региона.

Также сообщалось, что Северный Кипр стал еще более привлекательным для иностранных покупателей недвижимости благодаря своему средиземноморскому климату, живописным пляжам и доступным ценам. Недавние законодательные изменения в ТРПК значительно упростили условия приобретения жилья для граждан стран, не входящих в ЕС, и лиц, не являющихся турками-киприотами.