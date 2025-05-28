Купити квартиру в Італії — скільки років треба працювати українцю

Італія. Фото: Freepik

Мрія про власне житло за кордоном — це не просто романтична ідея, а й економічне рівняння. В Італії, куди багато українців переїхали тимчасово чи на тривалий термін, питання купівлі житла постає все частіше. Але скільки ж років потрібно працювати українцю, щоб заробити на квартиру в різних містах Італії? Відповідь залежить, зокрема, не тільки від рівня доходу, а й від регіону, де планується покупка.

Ціни на нерухомість в Італії значно варіюються залежно від регіону та міста, пише "24 Канал". Так, середня вартість квадратного метра в ключових містах Італії виглядає так:

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Мілан: 5 481 євро за кв. м — найдорожче місто, економічний центр країни;

Флоренція: 4 493 євро за кв. м — культурна столиця з високим попитом на житло;

Болонья: 3 595 євро за кв. м — комфортне місто з розвиненою інфраструктурою;

Рим: 3 563 євро за кв. м — вічний Рим із помірними цінами на тлі інших мегаполісів;

Неаполь: 2 932 євро за кв. м — південне місто з доступнішим житлом;

Турин: 2 056 євро за кв. м — найбільш бюджетний варіант серед великих міст.

Для розрахунків візьмемо квартиру площею 50 кв. м — стандартний варіант для однієї людини чи невеликої сім’ї. Наприклад, у Мілані така квартира коштуватиме приблизно 274 050 євро, тоді як у Турині — 102 800 євро.

Зарплати в Італії: реалії для українців

Українці, які працюють в Італії, часто отримують зарплати, близькі до середніх по містах, залежно від професії та досвіду. Середні річні зарплати до вирахування податків у 2025 році становлять:

Мілан: 40 000 євро;

Флоренція: 39 000 євро;

Турин: 38 000 євро;

Рим: 36 000 євро;

Болонья: 34 500 євро;

Неаполь: 32 000 євро.

Після сплати податків (35% для доходів від 28 000 до 55 000 євро), чистий дохід становить приблизно 65% від зазначених сум. Наприклад, у Мілані після податків працівник отримує близько 26 000 євро на рік, а в Неаполі — приблизно 20 800 євро.

Скільки реально можна відкласти на квартиру

Припустимо, що українець відкладає 50% свого чистого доходу на купівлю квартири площею 50 кв. м. Це амбітна, але реалістична мета для тих, хто має стабільну роботу та економить на інших витратах. На основі цього розрахуємо, скільки років знадобиться для накопичення:

Мілан — 21 рік;

Флоренція — 17 років та 7 місяців;

Болонья — 16 років;

Рим — 15 років та 2 місяці;

Неаполь — 14 років та 1 місяць;

Турин — 8 років та 3 місяці.

Ці розрахунки є орієнтовними, адже реальна сума заощаджень залежить від багатьох факторів: точної зарплати, витрат на життя, інфляції, зміни цін на нерухомість і навіть особистих обставин, таких як сімейний стан чи додаткові джерела доходу.

Чинники, які впливають на накопичення

Накопичення на квартиру в Італії — це не лише питання зарплати та цін. Ось кілька ключових аспектів, які можуть прискорити чи сповільнити цей процес:

Рівень заощаджень. Відкладати 50% доходу — амбітна мета. Більшість людей витрачають значну частину на оренду, їжу та транспорт, що може знизити частку заощаджень до 20-30%. Тип нерухомості. Ціни на околицях міст або в менш престижних районах значно нижчі. Наприклад, у передмісті Мілана квартира може коштувати на 20-30% дешевше. Додаткові доходи. Багато українців у Італії працюють на кількох роботах або мають підробітки, що може значно прискорити накопичення. Кредити та іпотека. Іпотечні програми в Італії дозволяють купити житло швидше, але для іноземців доступ до них може бути ускладненим через вимоги до кредитної історії та стабільного доходу. Інфляція та зростання цін. Ціни на нерухомість в Італії, особливо в Мілані та Флоренції, стабільно зростають, що може подовжити період накопичення.

Чи реально купити квартиру в Італії

Для українця, який працює в Італії, купівля квартири — це довгострокова мета, що вимагає дисципліни та чіткого планування. У Турині мрія про власне житло виглядає більш досяжною — трохи більш як 8 років заощаджень. Натомість у Мілані цей шлях може розтягнутися на два десятиліття, що робить таку покупку майже нереальною без додаткових ресурсів, як-от іпотека чи спадщина.

Проте є й альтернативи: оренда житла в Італії часто є вигіднішою, ніж у багатьох інших європейських країнах, а купівля нерухомості в менш популярних містах чи сільській місцевості може бути значно дешевшою. Наприклад, у регіонах на півдні Італії, таких як Калабрія, ціни на житло можуть бути вдвічі нижчими, ніж у Турині.

Як повідомлялось, ринок нерухомості Італії продовжує демонструвати стабільне зростання цін. Це зумовлено високим попитом, обмеженою кількістю доступного житла та впливом короткострокової оренди. Вартість квартир значно відрізняється залежно від регіону та типу нерухомості, створюючи помітну різницю між найдорожчими та найдешевшими містами країни.

Зазначимо також, Італія — магніт для мільйонів туристів, але, на жаль, її популярність приваблює й шахраїв. Ці зловмисники майстерно використовують довірливість мандрівників, щоб виманити їхні гроші. Будьте пильними, щоб ваша подорож залишилася приємною та безпечною.