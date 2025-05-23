Венеція через 50 років може піти під воду — в чому полягає небезпека

Канали Венеції. Фото: З відкритих джерел

Одне з популярних європейських міст може зникнути як "Атлантида". Мова йде про романтичну Венецію.

Про це пише Daily Express.

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Чому може зникнути Венеція

Венеція розташована на північному сході Італії і є столицею регіону Венето. Вона побудована на більш ніж 100 невеликих островах і перетинається 177 каналами.

Через просідання ґрунту та підвищення рівня моря Венеції загрожує "реальний ризик бути поглинутою морем". За прогнозами експертів, місто може "зникнути під хвилями вже до 2100 року".

"Можливо, через 50 років це диво опуститься на дно моря. До того часу чарівні вулички, романтичні столітні будівлі та омріяні острови на воді зникнуть у морі. Якщо у вас буде можливість, обов'язково відвідайте з родиною це зникаюче місто", — йдеться в статті.

Венеція схильна до повеней у певні пори року. Затоплення в основному відбувається в осінньо-зимовий період, між жовтнем і груднем, хоча іноді це може статися і в інші пори року в залежності від погодних умов. Зміна клімату сприяє підвищенню рівня моря, що загострює проблему підтоплення. Однак, надія ще не втрачена.

Намагаючись стримати підйом води і захистити місто, Венеція покладає свої надії на проект Mose (Експериментальний електромеханічний модуль), який незабаром буде завершено.

Він передбачає встановлення морських захисних бар'єрів, що складаються з 78 мобільних воріт, кожна шириною 20 м (66 футів). Вони будуть розташовані у ключових точках для створення "берегового кордону", який має зупинити великі повені.

Нагадаємо, ми розповідали про польську "Венецію". Також ми писали про популярні схеми аферистів в Італії.