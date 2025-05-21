Шахраї наживаються на туристах в Італії — як уникнути небезпеки

Туристам розповіли про популярні схеми шахраїв в Італії
Італія є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Багато шахраїв користуються наївністю мандрівників, виманюючи їх кровно зароблені кошти.
Про це пише Daily Mail.
Намиста й браслети
Користувач Reddit "_Giulio_Cesare" розкрив популярні махінації, за допомогою яких аферисти ошукують туристів.
"Ніколи не приймайте браслети або намиста від тих, хто каже вам, що це подарунки, вони ніколи не є подарунками, і, ймовірно, вони попросять у вас гроші", — поділився чоловік.
Він попередив, що краще "повністю ігнорувати" людей з браслетами і "взагалі не зупинятися, щоб поговорити з ними".
Підроблені картини у Флоренції
Італієць розповів, що у Флоренції шахраї кладуть фальшиві картини на землю посеред натовпу, де можна легко на них наступити, а потім вимагають компенсувати зіпсовану картину. Він порадив туристам "повністю ігнорувати" шахраїв і "йти геть", "вдаючи, що не чуєте їх".
Таксі без лічильника
Мешканець Італії попередив туристів "завжди перевіряти таксометр" перед тим, як сідати в таксі.
"Дізнайтеся про офіційні тарифи на сайтах муніципальних адміністрацій міст, де ви перебуваєте, щоб ви могли вказати таксистам, якщо їхня ціна занадто висока", — додав він.
Ресторани в туристичних районах
Місцеві жителі попереджають туристів уникати ресторанів на "найбільш центральних туристичних вулицях", адже в них набагато вищі цінники. В закладах біля туристичних локацій краще заздалегідь просіть меню з цінами, щоб не розчаруватися рахунком.
Нагадаємо, ми розповідали, що Disneyland незабаром з'явиться на Близькому Сході. Також турист поділився враженнями від китайської кухні.
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