Шахраї наживаються на туристах в Італії — як уникнути небезпеки

Шахрай в наручниках. Фото: Freepik

Італія є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Багато шахраїв користуються наївністю мандрівників, виманюючи їх кровно зароблені кошти.

Про це пише Daily Mail.

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Намиста й браслети

Користувач Reddit "_Giulio_Cesare" розкрив популярні махінації, за допомогою яких аферисти ошукують туристів.

"Ніколи не приймайте браслети або намиста від тих, хто каже вам, що це подарунки, вони ніколи не є подарунками, і, ймовірно, вони попросять у вас гроші", — поділився чоловік.

Він попередив, що краще "повністю ігнорувати" людей з браслетами і "взагалі не зупинятися, щоб поговорити з ними".

Підроблені картини у Флоренції

Італієць розповів, що у Флоренції шахраї кладуть фальшиві картини на землю посеред натовпу, де можна легко на них наступити, а потім вимагають компенсувати зіпсовану картину. Він порадив туристам "повністю ігнорувати" шахраїв і "йти геть", "вдаючи, що не чуєте їх".

Таксі без лічильника

Мешканець Італії попередив туристів "завжди перевіряти таксометр" перед тим, як сідати в таксі.

"Дізнайтеся про офіційні тарифи на сайтах муніципальних адміністрацій міст, де ви перебуваєте, щоб ви могли вказати таксистам, якщо їхня ціна занадто висока", — додав він.

Барвиста італійська вулиця з вуличним кафе. Фото: Pexels

Ресторани в туристичних районах

Місцеві жителі попереджають туристів уникати ресторанів на "найбільш центральних туристичних вулицях", адже в них набагато вищі цінники. В закладах біля туристичних локацій краще заздалегідь просіть меню з цінами, щоб не розчаруватися рахунком.

Нагадаємо, ми розповідали, що Disneyland незабаром з'явиться на Близькому Сході. Також турист поділився враженнями від китайської кухні.