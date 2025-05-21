Мошенники наживаются на туристах в Италии - как избежать опасности

Туристам рассказали о популярных схемах мошенников в Италии
Италия является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Многие мошенники пользуются наивностью путешественников, выманивая их кровно заработанные средства.
Об этом пишет Daily Mail.
Бусы и браслеты
Пользователь Reddit "_Giulio_Cesare" раскрыл популярные махинации, с помощью которых аферисты обманывают туристов.
"Никогда не принимайте браслеты или ожерелья от тех, кто говорит вам, что это подарки, они никогда не являются подарками, и, вероятно, они попросят у вас деньги", — поделился мужчина.
Он предупредил, что лучше "полностью игнорировать" людей с браслетами и "вообще не останавливаться, чтобы поговорить с ними".
Поддельные картины во Флоренции
Итальянец рассказал, что во Флоренции мошенники кладут фальшивые картины на землю посреди толпы, где можно легко на них наступить, а потом требуют компенсировать испорченную картину. Он посоветовал туристам "полностью игнорировать" мошенников и "уходить", "делая вид, что не слышите их".
Такси без счетчика
Житель Италии предупредил туристов "всегда проверять таксометр" перед тем, как садиться в такси.
"Узнайте об официальных тарифах на сайтах муниципальных администраций городов, где вы находитесь, чтобы вы могли указать таксистам, если их цена слишком высока", — добавил он.
Рестораны в туристических районах
Местные жители предупреждают туристов избегать ресторанов на "самых центральных туристических улицах", ведь в них гораздо выше ценники. В заведениях возле туристических локаций лучше заранее просите меню с ценами, чтобы не разочароваться счетом.
Напомним, мы рассказывали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.
Читайте Новини.LIVE!