Мошенники наживаются на туристах в Италии - как избежать опасности

Мошенник в наручниках. Фото: Freepik

Италия является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Многие мошенники пользуются наивностью путешественников, выманивая их кровно заработанные средства.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бусы и браслеты

Пользователь Reddit "_Giulio_Cesare" раскрыл популярные махинации, с помощью которых аферисты обманывают туристов.

"Никогда не принимайте браслеты или ожерелья от тех, кто говорит вам, что это подарки, они никогда не являются подарками, и, вероятно, они попросят у вас деньги", — поделился мужчина.

Он предупредил, что лучше "полностью игнорировать" людей с браслетами и "вообще не останавливаться, чтобы поговорить с ними".

Поддельные картины во Флоренции

Итальянец рассказал, что во Флоренции мошенники кладут фальшивые картины на землю посреди толпы, где можно легко на них наступить, а потом требуют компенсировать испорченную картину. Он посоветовал туристам "полностью игнорировать" мошенников и "уходить", "делая вид, что не слышите их".

Такси без счетчика

Житель Италии предупредил туристов "всегда проверять таксометр" перед тем, как садиться в такси.

"Узнайте об официальных тарифах на сайтах муниципальных администраций городов, где вы находитесь, чтобы вы могли указать таксистам, если их цена слишком высока", — добавил он.

Красочная итальянская улица с уличным кафе. Фото: Pexels

Рестораны в туристических районах

Местные жители предупреждают туристов избегать ресторанов на "самых центральных туристических улицах", ведь в них гораздо выше ценники. В заведениях возле туристических локаций лучше заранее просите меню с ценами, чтобы не разочароваться счетом.

Напомним, мы рассказывали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.