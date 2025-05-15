В Абу-Дабі будують Disneyland — на коли заплановане відкриття

Парк Disneyland. Фото: З відкритих джерел

Компанія Волта Діснея вперше за 15 років побудує новий тематичний парк. "Мишачий дім" з'явиться в Абу-Дабі й ознаменує вихід компанії на Близький Схід.

Про це пише The Mirror US.

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Повідомляється, що розробкою та будівництвом парку займається компанія Miral з Абу-Дабі, а Disney Imagineers працює над креативним дизайном та здійснює операційний нагляд. Disneyland буде розташований на острові Яс в 50 хвилинах їзди від Дубая.

В компанія заявили, що парк буде схожий на парк "Земля завтрашнього дня" і стане найбільш технологічно просунутим парком на сьогодні. При цьому він матиме класичний замок, як і всі курорти Діснея. Художні візуалізації будівлі свідчать про те, що вона буде зроблена з кристалоподібної структури.

Disneyland "Земля завтрашнього дня". Фото: З відкритих джерел

Компанія планує відкрити парк на початку 2030-х років.

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