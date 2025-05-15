Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Туризм Disney вперше за 15 років побудує новий парк розваг

Disney вперше за 15 років побудує новий парк розваг

Ua en ru
Дата публікації: 15 травня 2025 10:47
В Абу-Дабі будують Disneyland — на коли заплановане відкриття
Парк Disneyland. Фото: З відкритих джерел

Компанія Волта Діснея вперше за 15 років побудує новий тематичний парк. "Мишачий дім" з'явиться в Абу-Дабі й ознаменує вихід компанії на Близький Схід.

Про це пише The Mirror US.

Реклама
Читайте також:

Перший Disneyland на Близькому Сході

Повідомляється, що розробкою та будівництвом парку займається компанія Miral з Абу-Дабі, а Disney Imagineers працює над креативним дизайном та здійснює операційний нагляд. Disneyland буде розташований на острові Яс в 50 хвилинах їзди від Дубая.

В компанія заявили, що парк буде схожий на парк "Земля завтрашнього дня" і стане найбільш технологічно просунутим парком на сьогодні. При цьому він матиме класичний замок, як і всі курорти Діснея. Художні візуалізації будівлі свідчать про те, що вона буде зроблена з кристалоподібної структури.

Disney вперше за 15 років побудує новий парк розваг - фото 1
Disneyland "Земля завтрашнього дня". Фото: З відкритих джерел

Компанія планує відкрити парк на початку 2030-х років. 

Нагадаємо, ми розповідали, яких продуктів краще уникати на курортах all-inclusive. Також ми писали, як можна суттєво зекономити при бронюванні житла.

діти Дубай Disney парки туризм Walt Disney
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /