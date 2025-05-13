Топ-4 локацій в Києві, від яких холоне кров

Вид на Київ. Фото: pixabay.com

Київ — місто з тисячолітньою історією, оповите легендами, переказами та таємницями. Серед старовинних вуличок міста ховається багато загадкових локацій, від яких холоне кров.

Про це пише Visit Ukraine.

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Завод "Радикал"

Він розташований на станції метро Лісова, за адресою: вул. Червоноткацька, 61. "Радикал" — це колишній хімічний завод, який кияни намагаються уникати. На ньому справжня атмосфера з фільмів жаху — розкидані реактиви, решітки та залишки лабораторії. Тут не варто проводити більше години-двох, адже на його території досі зберігається високий рівень ртутного забруднення.

Замкова гора

Гора знаходиться в центрі столиці біля Подолу. У ХІХ столітті тут ховали аристократів. Вважається, що ця локація була шабашем для відьом та місцем для чорних ритуалів.

Замкова гора. Фото: З відкритих джерел

Підземна в’язниця НКВС

Вона розташована на території Київської фортеці на вул. Госпітальній, 24. Це пропахле смертю місце випадково знайшли під час будівництва елітних висоток в Печерському районі столиці. У цій в'язниці знайшли цистерни з кислотою та вагонетки, якими вивозили людські трупи.

Зелений театр

Моторошний напівзруйнований амфітеатр розташований за адресою: Паркова дорога, 2. Його відвідувачі розповідали про дивні звуки у стінах театру. Ходять легенди, що саме в цьому місці радянські злочинці ховали трупи пограбованих гостей Києва.

Зелений театр. Фото: rdzs.org

Нагадаємо, ми писали враження корейця, який вперше скуштував українські цукерки та снеки. Також турист розповів, де в Україні можна переночувати у справжньому замку.