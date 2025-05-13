Топ-4 локацій в Києві, від яких холоне кров

Холоне кров в жилах — топ-4 наймістичніші локації в Києві
Київ — місто з тисячолітньою історією, оповите легендами, переказами та таємницями. Серед старовинних вуличок міста ховається багато загадкових локацій, від яких холоне кров.
Про це пише Visit Ukraine.
Завод "Радикал"
Він розташований на станції метро Лісова, за адресою: вул. Червоноткацька, 61. "Радикал" — це колишній хімічний завод, який кияни намагаються уникати. На ньому справжня атмосфера з фільмів жаху — розкидані реактиви, решітки та залишки лабораторії. Тут не варто проводити більше години-двох, адже на його території досі зберігається високий рівень ртутного забруднення.
Замкова гора
Гора знаходиться в центрі столиці біля Подолу. У ХІХ столітті тут ховали аристократів. Вважається, що ця локація була шабашем для відьом та місцем для чорних ритуалів.
Підземна в’язниця НКВС
Вона розташована на території Київської фортеці на вул. Госпітальній, 24. Це пропахле смертю місце випадково знайшли під час будівництва елітних висоток в Печерському районі столиці. У цій в'язниці знайшли цистерни з кислотою та вагонетки, якими вивозили людські трупи.
Зелений театр
Моторошний напівзруйнований амфітеатр розташований за адресою: Паркова дорога, 2. Його відвідувачі розповідали про дивні звуки у стінах театру. Ходять легенди, що саме в цьому місці радянські злочинці ховали трупи пограбованих гостей Києва.
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