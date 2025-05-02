Ніч у замку в Україні за 1000 гривень — локація

Вікенд у старовинному замку — турист показав цікаву локацію
Тільки уявіть собі — ніч, кам’яні стіни старовинного замку, легкий скрип дерев’яних дверей, це все дихає історією. Ночівля в українському замку — це справжня мандрівка в часі.
Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився локацією старовинної садиби, яка виглядає як справжній замок.
Де в Україні можна заночувати в замку
Садиба Сцибор-Мархоцького розташована в Хмельницькій області. Раніше на її території знаходився старовинний замок XVIII століття.
Садиба оточена мальовничою природою і вражає кам'яними стінами, вежами та тріумфальною аркою. Тут ви зможете поринути в атмосферу Середньовіччя.
В Європі ніч в аналогічних замках вартує космічні суми, а в Україні тут можна переночувати всього за 1000 гривень.
@vadymgrinko
Заночували би в такому замку на ніч?♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee
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