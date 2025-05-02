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Вікенд у старовинному замку — турист показав цікаву локацію

2 травня 2025 20:05
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Ніч у замку в Україні за 1000 гривень — локація
Садиба Сцибор-Мархоцького. Фото: booking.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Тільки уявіть собі — ніч, кам’яні стіни старовинного замку, легкий скрип дерев’яних дверей, це все дихає історією. Ночівля в українському замку — це справжня мандрівка в часі.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився локацією старовинної садиби, яка виглядає як справжній замок.

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Садиба Сцибор-Мархоцького розташована в Хмельницькій області. Раніше на її території знаходився старовинний замок XVIII століття.

Садиба оточена мальовничою природою і вражає кам'яними стінами, вежами та тріумфальною аркою. Тут ви зможете поринути в атмосферу Середньовіччя.

В Європі ніч в аналогічних замках вартує космічні суми, а в Україні тут можна переночувати всього за 1000 гривень.

@vadymgrinko

Заночували би в такому замку на ніч?

♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Нагадаємо, раніше туристка порадила, як подорожувати без зайвих витрат. Також ми писали про найкращі пляжі світу.

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