Ніч у замку в Україні за 1000 гривень — локація

Садиба Сцибор-Мархоцького. Фото: booking.com

Тільки уявіть собі — ніч, кам’яні стіни старовинного замку, легкий скрип дерев’яних дверей, це все дихає історією. Ночівля в українському замку — це справжня мандрівка в часі.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився локацією старовинної садиби, яка виглядає як справжній замок.

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Садиба Сцибор-Мархоцького розташована в Хмельницькій області. Раніше на її території знаходився старовинний замок XVIII століття.

Садиба оточена мальовничою природою і вражає кам'яними стінами, вежами та тріумфальною аркою. Тут ви зможете поринути в атмосферу Середньовіччя.

В Європі ніч в аналогічних замках вартує космічні суми, а в Україні тут можна переночувати всього за 1000 гривень.

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