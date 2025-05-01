Як бюджетно подорожувати закордоном — поради туристам

Досвідчена туристка порадила, як економити в подорожах
Подорожі дарують нам нові емоції та спогади. Проте не обов'язково віддавати всю зарплату за одну поїздку за кордон.
Корисними порадами, як економити в подорожах поділилась тревел-блогер dashassk_ в TikTok.
Як заощадити на поїздках за кордон
По-перше, дівчина порадила шукати квитки на літак за вигідними цінами сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можна знайти найбільш привабливі пропозиції. Самі ж квитки варто купувати заздалегідь та напряму на сайті авіакомпаній.
Блогерка також порадила шукати апартаменти на сайті-агрегаторі booking.com. Проте, щоб зекономити ще більше, варто перевірити, чи є обраного вами готелю окремий сайт. Напряму буде набагато вигідніше бронювати номер.
Дівчина також підкреслила, що для того, щоб уникнути зайвих витрат, краще планувати розваги та маршрут поїздки заздалегідь.
@dashassk_
розкажіть про свої лайфхаки в мандрівках, які допомагають подорожувати бюджетно🤔♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ
Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі пляжі світу. Також ми розповідали, коли у Львові відкриють оглядовий майданчик на Ратуші.
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