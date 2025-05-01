Як бюджетно подорожувати закордоном — поради туристам

Макет літака. Фото: Freepik

Подорожі дарують нам нові емоції та спогади. Проте не обов'язково віддавати всю зарплату за одну поїздку за кордон.

Корисними порадами, як економити в подорожах поділилась тревел-блогер dashassk_ в TikTok.

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По-перше, дівчина порадила шукати квитки на літак за вигідними цінами сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можна знайти найбільш привабливі пропозиції. Самі ж квитки варто купувати заздалегідь та напряму на сайті авіакомпаній.

Блогерка також порадила шукати апартаменти на сайті-агрегаторі booking.com. Проте, щоб зекономити ще більше, варто перевірити, чи є обраного вами готелю окремий сайт. Напряму буде набагато вигідніше бронювати номер.

Дівчина також підкреслила, що для того, щоб уникнути зайвих витрат, краще планувати розваги та маршрут поїздки заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі пляжі світу. Також ми розповідали, коли у Львові відкриють оглядовий майданчик на Ратуші.