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Досвідчена туристка порадила, як економити в подорожах

1 травня 2025 16:47
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як бюджетно подорожувати закордоном — поради туристам
Макет літака. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Подорожі дарують нам нові емоції та спогади. Проте не обов'язково віддавати всю зарплату за одну поїздку за кордон.

Корисними порадами, як економити в подорожах поділилась тревел-блогер dashassk_ в TikTok.

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По-перше, дівчина порадила шукати квитки на літак за вигідними цінами сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можна знайти найбільш привабливі пропозиції. Самі ж квитки варто купувати заздалегідь та напряму на сайті авіакомпаній.

Блогерка також порадила шукати апартаменти на сайті-агрегаторі booking.com. Проте, щоб зекономити ще більше, варто перевірити, чи є обраного вами готелю окремий сайт. Напряму буде набагато вигідніше бронювати номер.

Дівчина також підкреслила, що для того, щоб уникнути зайвих витрат, краще планувати розваги та маршрут поїздки заздалегідь. 

@dashassk_

розкажіть про свої лайфхаки в мандрівках, які допомагають подорожувати бюджетно🤔

♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі пляжі світу. Також ми розповідали, коли у Львові відкриють оглядовий майданчик на Ратуші.

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