Как бюджетно путешествовать заграницей - советы туристам

Макет самолета. Фото: Freepik

Путешествия дарят нам новые эмоции и воспоминания. Однако не обязательно отдавать всю зарплату за одну поездку за границу.

Полезными советами, как экономить в путешествиях поделилась тревел-блогер dashassk_ в TikTok.

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Как сэкономить на поездках за границу

Во-первых, девушка посоветовала искать билеты на самолет по выгодным ценам на сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можно найти наиболее привлекательные предложения. Сами же билеты стоит покупать заранее и напрямую на сайте авиакомпаний.

Блогер также посоветовала искать апартаменты на сайте-агрегаторе booking.com. Однако, чтобы сэкономить еще больше, стоит проверить, есть ли у выбранного вами отеля отдельный сайт. Напрямую будет гораздо выгоднее бронировать номер.

Девушка также подчеркнула, что для того, чтобы избежать лишних расходов, лучше планировать развлечения и маршрут поездки заранее.

Напомним, ранее мы писали о лучших пляжах мира. Также мы рассказывали, когда во Львове откроют смотровую площадку на Ратуше.