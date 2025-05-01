Как бюджетно путешествовать заграницей - советы туристам

Опытная туристка посоветовала, как экономить в путешествиях
Путешествия дарят нам новые эмоции и воспоминания. Однако не обязательно отдавать всю зарплату за одну поездку за границу.
Полезными советами, как экономить в путешествиях поделилась тревел-блогер dashassk_ в TikTok.
Как сэкономить на поездках за границу
Во-первых, девушка посоветовала искать билеты на самолет по выгодным ценам на сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можно найти наиболее привлекательные предложения. Сами же билеты стоит покупать заранее и напрямую на сайте авиакомпаний.
Блогер также посоветовала искать апартаменты на сайте-агрегаторе booking.com. Однако, чтобы сэкономить еще больше, стоит проверить, есть ли у выбранного вами отеля отдельный сайт. Напрямую будет гораздо выгоднее бронировать номер.
Девушка также подчеркнула, что для того, чтобы избежать лишних расходов, лучше планировать развлечения и маршрут поездки заранее.
@dashassk_
расскажите о своих лайфхаках в путешествиях, которые помогают путешествовать бюджетно🤔♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ
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