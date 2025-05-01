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Опытная туристка посоветовала, как экономить в путешествиях

1 мая 2025 16:47
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как бюджетно путешествовать заграницей - советы туристам
Макет самолета. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Путешествия дарят нам новые эмоции и воспоминания. Однако не обязательно отдавать всю зарплату за одну поездку за границу.

Полезными советами, как экономить в путешествиях поделилась тревел-блогер dashassk_ в TikTok.

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Во-первых, девушка посоветовала искать билеты на самолет по выгодным ценам на сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можно найти наиболее привлекательные предложения. Сами же билеты стоит покупать заранее и напрямую на сайте авиакомпаний.

Блогер также посоветовала искать апартаменты на сайте-агрегаторе booking.com. Однако, чтобы сэкономить еще больше, стоит проверить, есть ли у выбранного вами отеля отдельный сайт. Напрямую будет гораздо выгоднее бронировать номер.

Девушка также подчеркнула, что для того, чтобы избежать лишних расходов, лучше планировать развлечения и маршрут поездки заранее.

@dashassk_

расскажите о своих лайфхаках в путешествиях, которые помогают путешествовать бюджетно🤔

♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ

Напомним, ранее мы писали о лучших пляжах мира. Также мы рассказывали, когда во Львове откроют смотровую площадку на Ратуше.

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