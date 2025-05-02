Ночь в замке в Украине за 1000 гривен - локация

Уикенд в старинном замке — турист показал интересную локацию
Только представьте себе — ночь, каменные стены старинного замка, легкий скрип деревянных дверей, это все дышит историей. Ночевка в украинском замке — это настоящее путешествие во времени.
Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился локацией старинной усадьбы, которая выглядит как настоящий замок.
Где в Украине можно заночевать в замке
Усадьба Сцибор-Мархоцкого расположена в Хмельницкой области. Ранее на ее территории находился старинный замок XVIII века.
Усадьба окружена живописной природой и поражает каменными стенами, башнями и триумфальной аркой. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья.
В Европе ночь в аналогичных замках стоит космические суммы, а в Украине здесь можно переночевать всего за 1000 гривен.
@vadymgrinko
Заночевали бы в таком замке на ночь?♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee
Напомним, ранее туристка посоветовала, как путешествовать без лишних затрат. Также мы писали о лучших пляжах мира.
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