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Уикенд в старинном замке — турист показал интересную локацию

2 мая 2025 20:05
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Ночь в замке в Украине за 1000 гривен - локация
Усадьба Сцибор-Мархоцкого. Фото: booking.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Только представьте себе — ночь, каменные стены старинного замка, легкий скрип деревянных дверей, это все дышит историей. Ночевка в украинском замке — это настоящее путешествие во времени.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился локацией старинной усадьбы, которая выглядит как настоящий замок.

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Усадьба Сцибор-Мархоцкого расположена в Хмельницкой области. Ранее на ее территории находился старинный замок XVIII века.

Усадьба окружена живописной природой и поражает каменными стенами, башнями и триумфальной аркой. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья.

В Европе ночь в аналогичных замках стоит космические суммы, а в Украине здесь можно переночевать всего за 1000 гривен.

@vadymgrinko

Заночевали бы в таком замке на ночь?

♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Напомним, ранее туристка посоветовала, как путешествовать без лишних затрат. Также мы писали о лучших пляжах мира.

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