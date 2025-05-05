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Житель Південної Кореї вперше скуштував цукерки Roshen — відео

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Дата публікації: 5 травня 2025 14:13
Кореєць скуштував цукерки та сухарики з України та поділився враженнями
Населення Південної Кореї. Фото: Pinterest

Кожна країна унікальна своїми традиціями, культурою та кухнею. Зокрема, жителі Південної Кореї обожнюють різні снеки з водорості.

Користувачка moietymee в TikTok поділилась кадрами, на яких кореєць куштує різні снеки з України.

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У світі, де кордони стираються завдяки мандрівкам, інтернету й відкритості до нових вражень, культурний обмін стає особливо цінним. Людям завжди цікаво скуштувати страви тих чи інших країн.

Житель Південної Кореї зустрічається із нашою землячкою, якій прийшла посилка зі смаколиками від батьків. Чоловік скуштував окремі снеки та поділився своїми враженнями.

Зокрема, іноземець спробував сухарики Flint, яким поставив 8/10. Проте чоловік поставив найнижчу оцінку цукеркам Roshen "Ромашка", які він порівняв з клеєм "Момент". Цукеркам "Шарм" чоловік поставив 5/10, а "Сливкам-ленивкам" — 7/10.

Нагадаємо, британський журналіст Вінісіус Коста через 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії наважився відвідати Україну й зізнався, що його найбільше вразило. Також поляк розповів, що його здивувало в українському Silpo.

подорож Південна Корея Roshen туризм цукерки
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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