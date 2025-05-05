Кореец попробовал конфеты и сухарики из Украины и поделился впечатлениями

Житель Южной Кореи впервые попробовал конфеты Roshen — видео
Каждая страна уникальна своими традициями, культурой и кухней. В частности, жители Южной Кореи обожают различные снеки из водоросли.
Пользовательница moietymee в TikTok поделилась кадрами, на которых кореец пробует различные снеки из Украины.
Кореец пробует украинские сухарики и конфеты
В мире, где границы стираются благодаря путешествиям, интернету и открытости к новым впечатлениям, культурный обмен становится особенно ценным. Людям всегда интересно попробовать блюда тех или иных стран.
Житель Южной Кореи встречается с нашей землячкой, которой пришла посылка со вкусностями от родителей. Мужчина попробовал отдельные снеки и поделился своими впечатлениями.
В частности, иностранец попробовал сухарики Flint, которым поставил 8/10. Однако мужчина поставил самую низкую оценку конфетам Roshen "Ромашка", которые он сравнил с клеем "Момент". Конфетам "Шарм" мужчина поставил 5/10, а "Сливкам-ленивкам" — 7/10.
@moietymee
youtube: moietyme #недорамніісторії #інтернаціональнапара #internationalcouple #longdistancerelationship #відносининавідстані #україномовнийконтент♬ оригинальный звук - тг: недорамные історії🇰🇷🇺🇦
Напомним, британский журналист Винисиус Коста через 2,5 года после начала полномасштабного вторжения России решился посетить Украину и признался что его больше всего поразило. Также поляк рассказал, что его удивило в украинском Silpo.
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