Кореец попробовал конфеты и сухарики из Украины и поделился впечатлениями

Население Южной Кореи. Фото: Pinterest

Каждая страна уникальна своими традициями, культурой и кухней. В частности, жители Южной Кореи обожают различные снеки из водоросли.

Пользовательница moietymee в TikTok поделилась кадрами, на которых кореец пробует различные снеки из Украины.

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В мире, где границы стираются благодаря путешествиям, интернету и открытости к новым впечатлениям, культурный обмен становится особенно ценным. Людям всегда интересно попробовать блюда тех или иных стран.

Житель Южной Кореи встречается с нашей землячкой, которой пришла посылка со вкусностями от родителей. Мужчина попробовал отдельные снеки и поделился своими впечатлениями.

В частности, иностранец попробовал сухарики Flint, которым поставил 8/10. Однако мужчина поставил самую низкую оценку конфетам Roshen "Ромашка", которые он сравнил с клеем "Момент". Конфетам "Шарм" мужчина поставил 5/10, а "Сливкам-ленивкам" — 7/10.

Напомним, британский журналист Винисиус Коста через 2,5 года после начала полномасштабного вторжения России решился посетить Украину и признался что его больше всего поразило. Также поляк рассказал, что его удивило в украинском Silpo.