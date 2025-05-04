Який аеропорт ближчий до українського кордону — відстань в км

Туристка в аеропорту. Фото: Freepik

Через закрите небо над Україною нашим громадянам доводиться проходили неабиякі випробування, щоб дістатися до найближчого аеропорту закордоном. Проте можна трохи скоротити маршрут.

Відстань від українського кордону до найближчого міста закордоном порахувала користувачка TikTok atlantis.travel.88.

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Який аеропорт ближчий до українського кордону

Вже незабаром стартує сезон відпусток і українці починають планувати свій відпочинок. Якщо ви плануєте виїжджати із дітьми за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі.

Перед поїздкою не зайвим буде перевірити, яку відстань доведеться подолати від українського кордону до найближчого аеропорту в сусідній країні.

Польські міста Жешув та Люблін знаходяться за 90 кілометрів від України. Відстань від України до молдавського Кишинева складає 65 кілометрів. Найближче до нашого кордону знаходяться румунські міста Ясси (55 кілометрів) та Сучава (40 кілометрів). Проте туристка попереджає, що аеропорт в Сучаві є найменшим і там також небагато вигідних напрямків.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також турист розповів, де в Україні можна переночувати у справжньому замку.