Красивий і майже безлюдний острів в Греції — куди варто полетіти

Грецький острів Паксос. Фото: tui.co.uk

Острів Паксос, який знаходиться всього за годину-дві з половиною години їзди на поромі від Корфу, є ідеальним місцем для відпочинку. Тут ви зможете насолодитися краєвидами острова без натовпів туристів.

Про це пише Daily Express.

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Чому варто відвідати острів Паксос в Греції

Є декілька вагомих причин відвідати Паксос. Зокрема, навіть у травні на острові середня температура повітря становить 23°C. Ви можете позасмагати й покупатись в морі не страждаючи від сильної спеки.

Також Паксос є одним з найменш комерціалізованих грецьких островів в Іонічному морі і вас є непоганий шанс зекономити на житлі й ресторанах.

Хоча в травні у Греції починає стартувати сезон відпусток, проте на відміну від Корфу, Міконосу, Родосу та Санторіні, Паксос залишається відносно безлюдним.

Паксос славиться своїми приголомшливими пляжами. До трійки найкращих входять затока Ерімітіс, арка Тріпітос і Кіпіаді.

Затока Ерімітіс. Фото: tripadvisor.com

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