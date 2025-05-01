Красивый и почти необитаемый остров в Греции - куда стоит полететь

Невероятный остров в Греции, не хуже Крита и Корфу
Остров Паксос, который находится всего в часе-двух с половиной часах езды на пароме от Корфу, является идеальным местом для отдыха. Здесь вы сможете насладиться видами острова без толп туристов.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить остров Паксос в Греции
Есть несколько весомых причин посетить Паксос. В частности, даже в мае на острове средняя температура воздуха составляет 23°C. Вы можете позагорать и искупаться в море не страдая от сильной жары.
Также Паксос является одним из наименее коммерциализированных греческих островов в Ионическом море и вас есть неплохой шанс сэкономить на жилье и ресторанах.
Хотя в мае в Греции начинает стартовать сезон отпусков, однако в отличие от Корфу, Миконоса, Родоса и Санторини, Паксос остается относительно безлюдным.
Паксос славится своими потрясающими пляжами. В тройку лучших входят залив Эримитис, арка Трипитос и Кипиади.
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