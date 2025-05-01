Красивый и почти необитаемый остров в Греции - куда стоит полететь

Греческий остров Паксос. Фото: tui.co.uk

Остров Паксос, который находится всего в часе-двух с половиной часах езды на пароме от Корфу, является идеальным местом для отдыха. Здесь вы сможете насладиться видами острова без толп туристов.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему стоит посетить остров Паксос в Греции

Есть несколько весомых причин посетить Паксос. В частности, даже в мае на острове средняя температура воздуха составляет 23°C. Вы можете позагорать и искупаться в море не страдая от сильной жары.

Также Паксос является одним из наименее коммерциализированных греческих островов в Ионическом море и вас есть неплохой шанс сэкономить на жилье и ресторанах.

Хотя в мае в Греции начинает стартовать сезон отпусков, однако в отличие от Корфу, Миконоса, Родоса и Санторини, Паксос остается относительно безлюдным.

Паксос славится своими потрясающими пляжами. В тройку лучших входят залив Эримитис, арка Трипитос и Кипиади.

Залив Эримитис. Фото: tripadvisor.com

Напомним, мы рассказывали о том, где в Таиланде снимали третий сезон "Белого лотоса". Также мы писали о самых красивых озерах в Украине.