Какой аэропорт ближе к украинской границе - расстояние в км

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

Из-за закрытого неба над Украиной нашим гражданам приходится проходить серьезные испытания, чтобы добраться до ближайшего аэропорта заграницей. Однако можно немного сократить маршрут.

Расстояние от украинской границы до ближайшего города заграницей посчитала пользовательница TikTok atlantis.travel.88.

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Какой аэропорт ближе к украинской границе

Уже скоро стартует сезон отпусков и украинцы начинают планировать свой отдых. Если вы планируете выезжать с детьми за границу — важна каждая сэкономленная минута в дороге.

Перед поездкой не лишним будет проверить, какое расстояние придется преодолеть от украинской границы до ближайшего аэропорта в соседней стране.

Польские города Жешув и Люблин находятся в 90 километрах от Украины. Расстояние от Украины до молдавского Кишинева составляет 65 километров. Ближе всего к нашей границе находятся румынские города Яссы (55 километров) и Сучава (40 километров). Однако туристка предупреждает, что аэропорт в Сучаве является наименьшим и там также немного выгодных направлений.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также турист рассказал, где в Украине можно переночевать в настоящем замке.