В Лісабоні ввели нові штрафи — що варто знати туристам

Португалія штрафуватиме "гучних" туристів на 2000 євро
Столиця Португалії Лісабон запроваджує 14 нових тихих зон по всьому місту. За порушення нових правил каратимуть великими штрафами.
Про це повідомляє The Sun.
Нові штрафи в Португалії
Згідно з нещодавнім дослідженням, 13,6 % жителів Лісабона зазнають впливу шуму вище 65 децибелів саме через дорожній рух. Однак місцева влада намагається змінити цю ситуацію.
Зазначається, що з 2014 року місто працює над управлінням рівнем шуму, в тому числі над створенням карти шуму.
У місті вже є 12 районів, які вважаються "тихими зонами". На їх території рівень шуму не повинен перевищувати 55 децибел вдень і не більше 45 децибел — вночі.
Згідно з DecibelPro, 55 децибел еквівалентні шуму на житловій вулиці або звичайній розмові між двома людьми, а 45 децибел — шуму у звичайному житловому будинку.
Цього тижня муніципальна асамблея Лісабона схвалила оновлення карти шуму 2014 року, що передбачає збільшення кількості зон до 26. В цих районах міста буде заборонено сигналити і слухати гучну музику.
Якщо шум перевищує встановлені ліміти для денного та нічного часу, мешканці можуть поскаржитись на спеціальну гарячу лінію. На місце прибуде муніципальна поліція Лісабона. На порушників може бути накладений штраф у розмірі до 2 000 євро.
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