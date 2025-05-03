В Лісабоні ввели нові штрафи — що варто знати туристам

Центральна площа Лісабону. Фото: paladintr.com

Столиця Португалії Лісабон запроваджує 14 нових тихих зон по всьому місту. За порушення нових правил каратимуть великими штрафами.

Про це повідомляє The Sun.

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Згідно з нещодавнім дослідженням, 13,6 % жителів Лісабона зазнають впливу шуму вище 65 децибелів саме через дорожній рух. Однак місцева влада намагається змінити цю ситуацію.

Зазначається, що з 2014 року місто працює над управлінням рівнем шуму, в тому числі над створенням карти шуму.

У місті вже є 12 районів, які вважаються "тихими зонами". На їх території рівень шуму не повинен перевищувати 55 децибел вдень і не більше 45 децибел — вночі.

Згідно з DecibelPro, 55 децибел еквівалентні шуму на житловій вулиці або звичайній розмові між двома людьми, а 45 децибел — шуму у звичайному житловому будинку.

Цього тижня муніципальна асамблея Лісабона схвалила оновлення карти шуму 2014 року, що передбачає збільшення кількості зон до 26. В цих районах міста буде заборонено сигналити і слухати гучну музику.

Вулички Лісабону. Фото: eltour.travel

Якщо шум перевищує встановлені ліміти для денного та нічного часу, мешканці можуть поскаржитись на спеціальну гарячу лінію. На місце прибуде муніципальна поліція Лісабона. На порушників може бути накладений штраф у розмірі до 2 000 євро.

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