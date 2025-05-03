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Португалия будет штрафовать "шумных" туристов на 2000 евро

3 мая 2025 17:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
В Лиссабоне ввели новые штрафы - что стоит знать туристам
Центральная площадь Лиссабона. Фото: paladintr.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Столица Португалии Лиссабон вводит 14 новых тихих зон по всему городу. За нарушение новых правил будут наказывать большими штрафами.

Об этом сообщает The Sun.

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Согласно недавнему исследованию, 13,6% жителей Лиссабона подвергаются воздействию шума выше 65 децибел именно из-за дорожного движения. Однако местные власти пытаются изменить эту ситуацию.

Отмечается, что с 2014 года город работает над управлением уровнем шума, в том числе над созданием карты шума.

В городе уже есть 12 районов, которые считаются "тихими зонами". На их территории уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и не более 45 децибел — ночью.

Согласно DecibelPro, 55 децибел эквивалентны шуму на жилой улице или обычному разговору между двумя людьми, а 45 децибел — шуму в обычном жилом доме.

На этой неделе муниципальная ассамблея Лиссабона одобрила обновление карты шума 2014 года, предусматривающее увеличение количества зон до 26. В этих районах города будет запрещено сигналить и слушать громкую музыку.

Португалія штрафуватиме "гучних" туристів на 2000 євро - фото 1
Улочки Лиссабона. Фото: eltour.travel

Если шум превышает установленные лимиты для дневного и ночного времени, жители могут пожаловаться на специальную горячую линию. На место прибудет муниципальная полиция Лиссабона. На нарушителей может быть наложен штраф в размере до 2 000 евро.

Напомним, мы рассказывали, когда во Львове откроют смотровую площадку на Ратуше. Также мы писали об острове в Европе с невероятными видами.

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