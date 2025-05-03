В Лиссабоне ввели новые штрафы - что стоит знать туристам

Португалия будет штрафовать "шумных" туристов на 2000 евро
Столица Португалии Лиссабон вводит 14 новых тихих зон по всему городу. За нарушение новых правил будут наказывать большими штрафами.
Об этом сообщает The Sun.
Новые штрафы в Португалии
Согласно недавнему исследованию, 13,6% жителей Лиссабона подвергаются воздействию шума выше 65 децибел именно из-за дорожного движения. Однако местные власти пытаются изменить эту ситуацию.
Отмечается, что с 2014 года город работает над управлением уровнем шума, в том числе над созданием карты шума.
В городе уже есть 12 районов, которые считаются "тихими зонами". На их территории уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и не более 45 децибел — ночью.
Согласно DecibelPro, 55 децибел эквивалентны шуму на жилой улице или обычному разговору между двумя людьми, а 45 децибел — шуму в обычном жилом доме.
На этой неделе муниципальная ассамблея Лиссабона одобрила обновление карты шума 2014 года, предусматривающее увеличение количества зон до 26. В этих районах города будет запрещено сигналить и слушать громкую музыку.
Если шум превышает установленные лимиты для дневного и ночного времени, жители могут пожаловаться на специальную горячую линию. На место прибудет муниципальная полиция Лиссабона. На нарушителей может быть наложен штраф в размере до 2 000 евро.
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