В Лиссабоне ввели новые штрафы - что стоит знать туристам

Центральная площадь Лиссабона. Фото: paladintr.com

Столица Португалии Лиссабон вводит 14 новых тихих зон по всему городу. За нарушение новых правил будут наказывать большими штрафами.

Об этом сообщает The Sun.

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Согласно недавнему исследованию, 13,6% жителей Лиссабона подвергаются воздействию шума выше 65 децибел именно из-за дорожного движения. Однако местные власти пытаются изменить эту ситуацию.

Отмечается, что с 2014 года город работает над управлением уровнем шума, в том числе над созданием карты шума.

В городе уже есть 12 районов, которые считаются "тихими зонами". На их территории уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и не более 45 децибел — ночью.

Согласно DecibelPro, 55 децибел эквивалентны шуму на жилой улице или обычному разговору между двумя людьми, а 45 децибел — шуму в обычном жилом доме.

На этой неделе муниципальная ассамблея Лиссабона одобрила обновление карты шума 2014 года, предусматривающее увеличение количества зон до 26. В этих районах города будет запрещено сигналить и слушать громкую музыку.

Улочки Лиссабона. Фото: eltour.travel

Если шум превышает установленные лимиты для дневного и ночного времени, жители могут пожаловаться на специальную горячую линию. На место прибудет муниципальная полиция Лиссабона. На нарушителей может быть наложен штраф в размере до 2 000 евро.

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