В Німеччині є податок на дощ — що відомо

Пара радіє дощу. Фото: Freepik

Ні для кого не є секретом, що в Європі багато уваги приділяють питанням екології. Зокрема, німці вимушені в прямому сенсі сплачувати податки за дощ — спеціальний збір за водовідведення.

Про це пише Ukr.Media.

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Справа в тому, що через асфальтне покриття у великих містах дощовій воді складніше просочуватися в землю. Це спричиняє забруднення водойм, перенавантаження інфраструктури, а також підтоплення.

Щоб зменшити негативний вплив на природу, в більшості німецьких міст запроваджено спеціальний збір за водовідведення дощової води. Розмір податку складає від 0,5 до 2 євро за квадратний метр на рік. Хоча сума і невелика, проте за нерухомість із великою прибудинковою територією доведеться віддати декілька сотень євро.

Дівчинка радіє дощу. Фото: Freepik

Німці спокійно реагують на такий збір. Багато жителів країни встановлюють спеціальні зелені дахи, які вбирають воду, а також встановлюють перфоровану бруківку. Через неї може просочуватися дощова вода. Німці, які підтримують один з екологічних підходів звільняються від "податку на дощ".

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