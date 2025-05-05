Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Туризм Німці вимушені платити податки навіть за дощ — які суми

Німці вимушені платити податки навіть за дощ — які суми

Ua en ru
Дата публікації: 5 травня 2025 20:47
В Німеччині є податок на дощ — що відомо
Пара радіє дощу. Фото: Freepik

Ні для кого не є секретом, що в Європі багато уваги приділяють питанням екології. Зокрема, німці вимушені в прямому сенсі сплачувати податки за дощ — спеціальний збір за водовідведення.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Податки в Німеччині

Справа в тому, що через асфальтне покриття у великих містах дощовій воді складніше просочуватися в землю. Це спричиняє забруднення водойм, перенавантаження інфраструктури, а також підтоплення.

Щоб зменшити негативний вплив на природу, в більшості німецьких міст запроваджено спеціальний збір за водовідведення дощової води. Розмір податку складає від 0,5 до 2 євро за квадратний метр на рік. Хоча сума і невелика, проте за нерухомість із великою прибудинковою територією доведеться віддати декілька сотень євро.

Німці вимушені платити податки навіть за дощ — які суми - фото 1
Дівчинка радіє дощу. Фото: Freepik

Німці спокійно реагують на такий збір. Багато жителів країни встановлюють спеціальні зелені дахи, які вбирають воду, а  також встановлюють перфоровану бруківку. Через неї може просочуватися дощова вода. Німці, які підтримують один з екологічних підходів звільняються від "податку на дощ".

Нагадаємо, ми писали враження корейця, який вперше скуштував українські цукерки та снеки. Також турист розповів, де в Україні можна переночувати у справжньому замку.

Німеччина податки подорож дощ туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER