В Германии есть налог на дождь — что известно

Пара радуется дождю. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что в Европе много внимания уделяют вопросам экологии. В частности, немцы вынуждены в прямом смысле платить налоги за дождь — специальный сбор за водоотвод.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Дело в том, что из-за асфальтового покрытия в больших городах дождевой воде сложнее просачиваться в землю. Это приводит к загрязнению водоемов, перегрузке инфраструктуры, а также подтоплению.

Чтобы уменьшить негативное влияние на природу, в большинстве немецких городов введен специальный сбор за водоотвод дождевой воды. Размер налога составляет от 0,5 до 2 евро за квадратный метр в год. Хотя сумма и небольшая, однако за недвижимость с большой придомовой территорией придется отдать несколько сотен евро.

Девочка радуется дождю. Фото: Freepik

Немцы спокойно реагируют на такой сбор. Многие жители страны устанавливают специальные зеленые крыши, которые впитывают воду, а также устанавливают перфорированную брусчатку. Через нее может просачиваться дождевая вода. Немцы, которые поддерживают один из экологических подходов, освобождаются от "налога на дождь".

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