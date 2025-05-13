Топ-4 локаций в Киеве, от которых стынет кровь

Вид на Киев. Фото: pixabay.com

Киев — город с тысячелетней историей, окутанный легендами, преданиями и тайнами. Среди старинных улочек города скрывается много загадочных локаций, от которых стынет кровь.

Об этом пишет Visit Ukraine.

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Завод "Радикал"

Он расположен на станции метро Лесная, по адресу: ул. Красноткацкая, 61. "Радикал" - это бывший химический завод, который киевляне стараются избегать. На нем настоящая атмосфера из фильмов ужаса — разбросанные реактивы, решетки и остатки лаборатории. Здесь не стоит проводить больше часа-двух, ведь на его территории до сих пор сохраняется высокий уровень ртутного загрязнения.

Замковая гора

Гора находится в центре столицы возле Подола. В XIX веке здесь хоронили аристократов. Считается, что эта локация была шабашем для ведьм и местом для черных ритуалов.

Замковая гора. Фото: Из открытых источников

Подземная тюрьма НКВД

Она расположена на территории Киевской крепости на ул. Госпитальной, 24. Это пропахшее смертью место случайно нашли во время строительства элитных высоток в Печерском районе столицы. В этой тюрьме нашли цистерны с кислотой и вагонетки, которыми вывозили человеческие трупы.

Зеленый театр

Жуткий полуразрушенный амфитеатр расположен по адресу: Парковая дорога, 2. Его посетители рассказывали о странных звуках в стенах театра. Ходят легенды, что именно в этом месте советские преступники хоронили трупы ограбленных гостей Киева.

Зеленый театр. Фото: rdzs.org

Напомним, мы писали впечатления корейца, который впервые попробовал украинские конфеты и снеки. Также турист рассказал, где в Украине можно переночевать в настоящем замке.