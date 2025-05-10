Як не отруїтися під час відпустки all-inclusive 

Туристки на відпочинку. Фото: Freepik

Курорти та готелі із системою all-inclusive дуже популярні у світі, адже суттєво спрощують відпочинок туристам. Проте деякі продукти варто уникати, щоб не довелося провести половину відпустку, страждаючи через отруєння.

Про це пише Daily Express.

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Харчуючись на відпочинку стравами зі шведських столів, ви можете заразитися кишковою паличкою через неналежне поводження з продуктами.

Старший консультант з подорожей у Global Work and Travel Джессі Чемберс радить уникати соусів та підлив. Як пояснив фахівець, якщо соуси не зберігати гарячими, вони стають середовищем для розмноження бактерій.

Заклади дуже часто створюють лише ілюзію "страв з печі" і, економлячи електроенергію, не зберігають продукти належним чином. Експерт порадив уникати соуси та підливи, які мають ознаки розшарування або утворення шкірки.

Туристка вечеряє. Фото: Freepik

Також не варто вживати рис і макарони, адже ці готові страви є ідеальним розплідником для бактерій.

Також не варто довіряти заздалегідь нарізаним фруктам та салатам. Якщо такі продукти погано помити та обробити — в них дуже швидко поширюються бактерії. Отруєння може спричинити і водопровідна вода, якою помили фрукти та овочі Мандрівникам слід бути обережними в таких європейських країнах, як Болгарія, Кіпр, Литва, Румунія та Туреччина, а також в окремих районах Угорщини та Боснії і Герцеговини.

Спеціаліст також порадив уникати страви з м'ясом та морепродукти. Річ у тім, що вони особливо вразливі до перепадів температури і потребують пильного контролю. Якщо їх не охолодити належним чином, вони можуть стати причиною отруєнь.

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