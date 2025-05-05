ТОП-5 курортів в Європі для відпочинку літніх людей

Пенсіонер на відпочинку. Фото: Freepik

Німецька туристична компанія TUI визначила найкращі напрямки для людей старше 65 років у Європі. Рейтинг був створений на основі відгуків мандрівників.

Про це пише Daily Express.

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Очолило рейтинг популярне прибережне місто Ларнака на Кіпрі із оцінкою 8,76. Пенсіонери захоплюються горами Троодос — найбільшим гірським масивом на Кіпрі, селами Лефкара, відомими мереживною вишивкою та філігранним сріблом, а також традиційним середньовічним поселенням Фікарду.

Друге місце посіла ще одна перлина Середземномор'я — острів Скіатос у Греції. Це місце стало відомим у всьому світі після зйомок стрічки "Мамма Міа!".

Бронзовим призером став португальський острів Мадейра, який в Інтернеті прозвали "європейськими Гаваями". Туристи хвалять його за захоплюючі краєвиди зі скель Кабу-Гіран, а також тропічні сади Монте-Палас.

Краєвиди острова Мадейра. Фото: visitmadeira.com

Четверте місце в рейтингу TUI посів грецький острів Кефалонія. Пенсіонери полюбили його за знамениті білі піски, вражаючі скелі пляжу Міртос, а також кришталево чисті води в печери Меліссані.

Закриває п'ятірку фаворитів італійське місто Сорренто.Тут туристи можуть дослідити стародавні пам'ятки Помпеї або покататися на човні узбережжям Амальфі.

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