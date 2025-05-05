ТОП-5 курортів в Європі для відпочинку літніх людей

Топ-5 європейських курортів для пенсіонерів
Німецька туристична компанія TUI визначила найкращі напрямки для людей старше 65 років у Європі. Рейтинг був створений на основі відгуків мандрівників.
Про це пише Daily Express.
Куди полетіти на відпочинок пенсіонерам
Очолило рейтинг популярне прибережне місто Ларнака на Кіпрі із оцінкою 8,76. Пенсіонери захоплюються горами Троодос — найбільшим гірським масивом на Кіпрі, селами Лефкара, відомими мереживною вишивкою та філігранним сріблом, а також традиційним середньовічним поселенням Фікарду.
Друге місце посіла ще одна перлина Середземномор'я — острів Скіатос у Греції. Це місце стало відомим у всьому світі після зйомок стрічки "Мамма Міа!".
Бронзовим призером став португальський острів Мадейра, який в Інтернеті прозвали "європейськими Гаваями". Туристи хвалять його за захоплюючі краєвиди зі скель Кабу-Гіран, а також тропічні сади Монте-Палас.
Четверте місце в рейтингу TUI посів грецький острів Кефалонія. Пенсіонери полюбили його за знамениті білі піски, вражаючі скелі пляжу Міртос, а також кришталево чисті води в печери Меліссані.
Закриває п'ятірку фаворитів італійське місто Сорренто.Тут туристи можуть дослідити стародавні пам'ятки Помпеї або покататися на човні узбережжям Амальфі.
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