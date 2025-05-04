Через розряджений телефон можуть не пустити на літак

Пасажирка з телефоном в аеропорту. Фото: Freepik

Туристів, які планують літню відпустку, попередили про "секретне" правило безпеки в аеропортах. Воно може зіпсувати класну подорож.

Про це пише Daily Express.

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Експерт з туризму попередив, що через це маловідоме правило мандрівники можуть зіткнутися з несподіваними перешкодами ще до того, як дійдуть до виходу на посадку.

Фахівець розповів, що вас можуть не пустити на літак через розряджений телефон. Справа в тому, що пристрої, які не працюють, ви не зможете взяти на борт літака. Працівники час від часу проводять перевірки і попросити вас увімкнути телефон. Якщо ваш пристрій буде розряджений — у вас можуть виникнути проблеми.

Пасажир з телефоном в аеропорту. Фото: Freepik

"Якщо співробітники служби безпеки не можуть увімкнути ваш телефон для проведення необхідних перевірок, вони мають право вважати пристрій або вас загрозою для безпеки", — попередив експерт з подорожей Джеймі Фрейзер.

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